【爸爸去哪兒】多多長大了變大眼美人　獲媽媽孫莉好友胡歌激讚

內地訪談節目《大V朋友圈》，由唐人影視CEO蔡藝儂，邀請到一線紅星作客，細談圈中鮮為人知的秘聞，近日擔任嘉賓的有胡歌和孫莉，而且孫莉還帶同女兒多多出鏡，長得亭亭玉立的多多，跟大明星同場演出，完全無怯場，更獲得胡歌大讚專業，有大明星父母，再有胡歌加持，多多百分百贏在起跑線，星途亮麗。

黃磊曾帶同女兒多多錄製《爸爸去哪兒2》。（網上圖片）

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多多(黃憶慈)是內地藝人黃磊及孫莉的女兒，14歲已長得身材修長，清純甜美，跟媽媽孫莉仿如餅印，多多生於演藝世家，7歲已用英文完成劇本，8歲時跟黃磊一起錄製《爸爸去哪兒2》，小小年紀已俘虜了不少粉絲，而她在音樂方面亦甚有天份，擅長鋼琴及小提琴。孫莉早已悉心培養女兒，不但著重內在美，女兒外表亦甚為關注，多多9歲時孫莉已帶女兒穿耳洞，基本上由細靚到大，而且多多6歲的妹妹少艾，也是眼仔碌碌，相當可愛，兩姊妹同是美人胚子，明日之星。

孫莉帶同女兒多多出鏡，更獲得胡歌加持。（影片截圖）

近日孫莉帶同女兒多多，一起錄製《大V朋友圈》，素顏的多多，在廚房幫忙媽媽煮菜，又親自揉麵粉，樣子乖巧，毫無星二代的傲嬌味道，孫莉為女兒入行，可謂做足功夫，帶同女兒出鏡外，還有好友胡歌加持，在節目中胡歌跟多多同場，見到多多時一臉讚賞，更大讚對方烹調專業。之後胡歌講述自己當年拍劇時的趣事，包括拍《天外飛仙》跟林依晨對戲時，因為熬夜站著也進入睡眠狀態。另一次在拍攝《射鵰》時，圍著火堆小睡，倦得連鞋底被燒穿也不知道，要由好友袁弘叫醒她，型男胡歌也有搞笑一面，確是始料未及。

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同場加映曹格女兒長大了：

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