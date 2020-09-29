【Tiger`s Talk】少爺占一提8千萬物業超尷尬：做電台真係好有錢

少爺占話當初做電視台節目時，好似做新聞報道一樣咁呆，當奴就話至今都係唔識睇鏡頭。（影片截圖）

少爺占與當奴早年以組合「I Love You Boyz」名義，出唱片、演舞台劇，賺到盤滿缽滿。向來鍾情買磚頭嘅少爺占，更不經不覺手持八千萬物業，成為商台其中一位樓王。喺最新一集《Tiger`s Talk》中，少爺占提到當年加入商台，眼見黃偉文、林海峰等潮人周身名牌，由於自己買唔起，所以只能以古著示人，十分另類。「原來做電台真係好有錢，我第一年做暑期工先，見到全部都係靚車、最新款嗰啲停晒喺花園停車場。記得嗰時剛識佢（當奴），落廣播道吃飯，佢一出門口就截的士，嚇死我，呢啲真係有錢。」

少爺占比當奴遅入行，仲喺節目中頻頻指「當奴真係好有錢。」（影片截圖）

少爺占又指自己喺商台轉做全職DJ時，由於遇上金融風暴，結果人工連五位數都無，當奴則自爆當年人工只得4,200元。少爺占聞言後問當奴：「你轉做DJ唔係好有錢?點買BATHING APE?」當奴就話自己寧願唔食飯都要買名牌。節目中，二人提到由電台進軍電視台，為《亞笨與亞占》配音令二人大受歡迎，連帶推出嘅《艾粒電視台CDVD》都大賣。問到喺過往節目中，邊個創作點子較為多，少爺占表示每當眼瞓時都會特別多靈感，並謂：「當時好攰，但又想搵多啲錢。」身為主持嘅Bob即時食住上：「你而家都搵到啦，見你住西貢……」少爺占就尷尬一笑，並謂：「都係揸啲平民車。」難得轉數快嘅少爺占如此安靜，當奴在旁食晒花生，笑住咁話「你攻擊佢呢樣佢係答唔到」。問到開騷、出碟邊樣最賺錢，少爺占表示係拍廣告，但亦不忘表示電視成功令二人入屋，帶來不少主持、登台等商機。

同場加映：江欣燕「扮嘢」從未感棘手 怕遭梅艷芳怪責一早諗定點拆解