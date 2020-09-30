黃曉明7年前買樓與13歲男童簽約　轉名不成豪宅遭查封要打官司

黃曉明7年前購入北京豪宅，竟然是與一名13歲男童簽署合約，最近竟因此打官司，究竟所謂何事？

黃曉明於2013年以3,600萬人民幣購入北京朝陽區的豪宅，並與一名13歲男童張昊龍的男子簽訂買賣合約。（黃曉明微博）

事源黃曉明於2013年以3,600萬人民幣（現時折合約4,148萬港元）購入北京朝陽區的豪宅，並與一名13歲男童張昊龍的男子簽訂買賣合約，於是男童父母委託授權他人代為辦理交易事項，黃曉明按約定支付3,600萬元，並一直居住於該棟豪宅。

而當年黃曉明購買豪宅時並未有北京購房資格，故未能辦理轉名登記，並交由母親張素霞辦理抵押登記手續，抵押人則是張昊龍，被擔保金額為3,600萬。

黃曉明Baby結婚相。（微博圖片）

三年前豪宅已經升值至億元大宅，黃曉明多番要求張昊龍辦理轉名手續，惟張昊龍一直避而不見。直至2017年12月21日，張昊龍因三度拿豪宅貸款而未有在限期內還款，故豪宅曾三度被政府查封，黃曉明只好狀告現年20歲的張昊龍。

法院今日宣布判決，指黃曉明與張昊龍簽訂的房屋買賣合同有效，但因房子尚未解封，故黃曉明無法辦理轉名手續，惟房子仍被判屬於黃曉明，銀行亦不能強拍該房子。

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