江若琳生日向蕭潤邦甜蜜示愛　圈中好友變夫妻更懂得珍惜

今日是江伊晴（前藝名江若琳，Elanne）的33歲生日，老公蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）特地訂了酒店為她慶生，Elanne在社交平台放上夫妻合照，深情留言說：「有人話：我最好既生日禮物就係佢永遠都咁錫我，其他人講我未必信，但出自佢口我一定信！」

蕭唯展（前名蕭潤邦，Oscar）訂了酒店為太太江伊晴（前藝名江若琳，Elanne）慶祝33歲生日。（IG圖片／elannek930）

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Elanne 2018年與「生煎包王子」Oscar舉行浪漫婚禮，無論婚前婚後，二人都不時在網上放閃。二人同年出道，一直都是好朋友，在這10年之間，各有不同際遇。

Elanne與前公司鬧合約糾紛，隻身回內地發展。曾與先後與吳卓羲、周柏豪、袁弘等人傳過緋聞，當中要數與內地相聲演員曹雲金的一段情最高調，二人因合作《不離不棄》結緣，不過男方名聲毀譽參半，戀情不被看好，最後也是分手收場。而Oscar則告別樂壇，飛到上海拜師學整生煎包，學成回港開店做老闆，如今開到第6間分店。

蕭潤邦 江若琳 江若琳與「生煎包王」蕭潤邦於今年12月終於拉埋天窗結婚啦。儀式按照中國傳統集俗，Oscar更準備了八人大紅花橋迎娶Elanne，而Elanne媽咪亦為她準備了多款金器作嫁妝。

各自經歷了10年的事業高低，生活的洗禮，Elanne與Oscar有段時間同時在上海，二人相約食飯，發現與彼此特別投契，Elanne覺得男方有用心專注聆聽自己，Oscar亦覺得她很純品而且孝順，很想保護對方。他們都認為，在經歷一切之後，這是最好的時間在一起，因為彼此已經更加成熟，更懂得珍惜。

Elanne結婚之前，捲入「小三事件」，她被指介入Oscar與前女友感情，男方火速強調與前女友分開半年才與Elanne一起，前女友向他解釋是被人作故仔。眼見另一半被推到風尖浪口，他向Elanne承諾：「我嘅現在、將來一定會好好保護江若琳！」Elanne亦非常信任Oscar，曾公開向老公示愛：「佢係我人生快樂同力量既來源，作為一個老公 ,你永遠超出100分，都係個句，我人生做得最岩（啱）既（嘅）事係嫁俾你。」

二人相識10年，終於發現身邊的他／她是可以一直走下去的人。（IG圖片／elannek930）

圈中有不少夫妻，都是相識經年的老友，用年月去了解彼此，才突然發現，原來最適合的人就在身邊，不遲也不早，愛得剛剛好。有些關係需要時間沉澱，醞釀出更醇厚的感情。

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