蕭亮年近80退而不休　Youtube頻密更新教法文聲演自傳

年近80歲有靚聲王之稱嘅蕭亮移居加拿大多年，喺YOUTUBE頻道分享所長。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

年近80歲有靚聲王之稱嘅蕭亮，雖然移居加拿大多年，但原來佢默默開設Youtube頻道「蕭亮百藝網」，聽到佢聲如洪鐘睇嚟仲係好健康。除咗喺網上教授法文、獻唱歌曲，佢仲聲演自傳，揭開不為人知一面。

蕭亮於網上教法文。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

當年由蕭亮配音嘅一句「無綫電視翡翠台」，絕對係香港人嘅集體回憶，除咗擁有一把靚聲，原來佢仲百足咁多爪。蕭亮1941年出生，原名盧永華，英文名Robert， 1960年畢業於香港華仁書院，其後進入港台、商台擔任DJ，1973年兼任麗的映聲電視新聞報道員，其後與弟弟盧大偉獲周梁淑怡邀請轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作。

蕭亮貼出年輕時照片。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

聲線洪亮鏗鏘，能操流利英語、國語、廣東話、上海話和法語，令蕭亮喺圈中工作不斷。原來佢仲係賽馬會騎師訓練班畢業，係真正可出賽嘅騎師，youtube片段配上唔少佢嘅舊照。蕭亮亦愛狗如命，曾居於港島半山干德道時，慶祝TVB升職編導，購入丹麥獒犬，依家亦有喺YOUTUBE分享養狗心得。

蕭亮原來係騎師﹗（YOUTUBE：蕭亮百藝網）

蕭亮每段影片配以珍貴照片，呢張應該係佢退休後近照，外貌變化不大。（YOUTUBE：蕭亮百藝網）