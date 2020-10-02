《康熙南巡圖》來港展出！　劇集版曾為香港電視大戰重要一章

由張國立、鄧婕主演的內地劇集《康熙微服私訪記》系列曾在90年代末、00年代初風靡兩岸三地，無綫（TVB）當時亦有購入劇集並安排在黃金時段播放。第二部《桂圓記》單元演出的趙薇，也曾為TVB拍片宣傳劇集。當年趙薇正因《還珠格格》彈起，而《還》劇第一、二輯則在亞視（ATV）播出，收視更一度擊敗TVB，令TVB要「以趙薇制趙薇」搶回收視。

由張國立、鄧婕主演的內地劇集《康熙微服私訪記》系列在90年代末、00年代初風靡兩岸三地，主要講述康熙皇帝南巡時所發生的歷險、趣事。（劇集海報）

趙薇曾在《康熙微服私訪記》第二輯中演出，更為TVB拍片宣傳。（電視畫面）

《康熙微服私訪記》除了是當年TVB反擊ATV的其中一着，它本身也有不少值得討論的地方。《康》劇顧名思義是講述康熙在1654年至1722年間六度南下視察的情況，但當中卻有大量杜撰情節，不能盡信。如果想了解當年康熙南下實況，除了文字紀錄，最值得參考便是王翬的史詩式畫作《康熙南巡圖》。

《康熙南巡圖》共有十二卷，當中最有故事性的便是第六卷。庚子事變期間，一名身在北京的法國老將軍把流出在外的第六卷帶回波爾多老家，而他死後便將畫作分割傳予其繼承人，最後變成了七段長短不一的作品。2010年，香港近墨堂在香港蘇富比投得連同包首署簽的〈焦山、瓜州及金山部份〉，並開展了近十年的蒐羅，最後終於集齊第一至六段。

而香港蘇富比最近便獲得近墨堂及第七段收藏家允許，將七段畫作合璧，並於10月3日至8日，在灣仔會展舉行「江天一攬——康熙南巡圖第六卷」展覽。

《康熙南巡圖第六卷》七段合璧示意圖。（蘇富比網頁圖片）

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除此之外，《康熙微服私訪記》還有一件趣事值得一提，相信不少人只記得劇集由張國立和鄧捷兩人擔大旗，但原來2006年開拍的第五部卻不是由他們主演，「康熙」和「宜妃」這兩個重要角色，分別改由「亞洲第一美男子」尊龍和溫碧霞飾演，使不少粉絲感到不太習慣，不過亦有觀眾覺得尊龍較張國立更有貴氣。而張國立後來於2018年在節目《王牌對王牌》中，宣布原班人馬會開拍「第五輯」，但一年後他卻在微博回應網民時便指「拍不出來了」。