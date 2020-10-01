港姐冠軍謝嘉怡公開減肥餐單　3星期減11磅可照食澱粉質

出爐港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑着甜美樣子大受歡迎，不過由於她身形較為嬌小，初選時體重達54kg令她看起來略為肥胖及「大隻」，因而被無綫（TVB）勒令減肥。Lisa成功在3星期內減去約5kg（約11磅），決賽當晚以49kg的最佳狀態示人，最後以大熱姿態奪冠更同時奪下「最上鏡小姐」成雙料港姐冠軍。

Lisa初選時體重達54kg令她看起來略為肥胖及「大隻」，因而被TVB勒令減肥。（IG/ @lisamarie_tse）

瘦身成功的Lisa昨日（30/9）在IG限時動態公開參賽時的減肥餐單，她指出最有效的減肥方法是控制卡路里的吸收，而且Lisa瘦身期間會繼續攝取澱粉質防止偏頭痛，她寫着：「當我選港姐嘅時候，我盡量睇住自己食嘅卡路里，不超出我可以消耗的，減肥最有效就係要燒卡路里，好多好快嘅減肥方法其實過一陣就冇效。嗰陣時就有可能嬲嬲哋食返零食，減肥方法每個人都唔一樣，所以要睇下你做幾多運動同平時食啲咩。所以參加香港小姐嗰陣我會一路食澱粉質，唔係嘅話我就會好容易有偏頭痛。」

Lisa亦公開自己的減肥餐單，她會照吃飯不過就會控制份量：「早餐—蛋同沙律或三文治、午餐—生果、晚餐—三文治或飯同肉，但係唔會食好多，有陣時中間我會食梳打餅或Granola Bar（燕麥棒）。」成功減肥的Lisa輪廓更為突出兼更上鏡，身形亦變得更有線條，減肥3星期成功奪下港姐冠軍，辛苦都是值得！

點撃睇Lisa減肥餐單同其他照片：