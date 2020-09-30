C9特工｜簡淑兒入行八年經常被質疑整容　一文睇清究竟係咪真？

簡淑兒（Jessica）在《C9特工》昨日有重要戲份，帶點可愛的她跟平時帶給觀眾的感覺一樣，講起Jessica的樣子，由入行到現在她經常傳出整容疑雲，因為她出道前的相片被人翻了出來，當時的Jessica雖然也是一個靚女，但就比較黑和肥。對於自己的整容疑雲，她曾當著記者面前捏自己的鼻，力證其天然。

好可愛。（螢幕截圖）

立即睇簡淑兒歷年個樣：

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至於她的戀情，其實入行多年也是比較低調，月頭她被拍得與前度再復合，不過Jessica曾接受《香港01》訪問時講過愛情路上遇挫折，坦言不再相信承諾：「而家嘅我已經唔信拍拖，已經唔相信承諾呢樣嘢，因為好多都係隨口講吓就算，一齊又係散，做咩要咁辛苦，分開又咁傷心，所以唔好特別去追求，緣份要嚟就嚟，冇嘅話，逼就會分開，仲痛。（點解咁講？）之後個男朋友一開始又話接受到我做呢行，但之後又介意，變咗好辛苦。（介意啲咩？）介意好多時間做緊嘢聽唔到電話，佢就會懷疑，可能（拍攝）有啲親密拖吓手攬吓，又會呷醋，其實你咁樣即係逼緊我揀，好難受囉個感覺。嚟緊就希望……你真係接受得到先大家一齊了解大家。」

恭喜女神！（IG/@kan_jessica）