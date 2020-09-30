竹內結子低調舉殯謝絕鮮花弔唁　經理人公司要求媒體報道要節制

日本藝人竹內結子於本月27日凌晨被發現自縊在家中臥室更衣室內，終年40歲，遺下15歲長子與8個月大次子。據消息指，竹內結子尋死前沒有留下任何徴兆或遺書，故驟逝令老公和兒子相當衝擊。

竹內結子於本月27日凌晨被發現自縊在家中臥室更衣室內，終年40歲，育有兩名兒子。(竹內結子ig)

竹內結子的經紀人公司Stardust稍早在官網表示，竹內結子於周三（30/9）在家人和親戚的送別下舉行密葬，稱她是「永遠獨一無二、公司最珍貴的女演員」。據知，公司旗下藝人和工作人員面對噩耗也一時難以接受，更大感後悔。

三浦曾來港參與《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》拍攝，更與竹內結子於維港邊食雪糕合照。（圖片：竹內結子ig）

Stardust聲明中亦請求媒體請勿聚集在竹內結子家附近，因會打擾到她的家人和鄰居；另又要求媒體節制過度臆測的報道，並謝絕鮮花弔唁。

不少粉絲對於偶像仍然感到不可置信，更有人猜測竹內結子和三浦春馬之死是另有外情，在網絡上搜尋三浦春馬時更會顯示「他殺」。

竹內結子的經理人公司在官網透露，竹內結子於周三（30/9）在家人和親戚的送別下舉行密葬。（Stardust圖片）

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