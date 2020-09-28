竹內結子逝世│網民細數影后必睇代表作　一套電影令全網眼濕濕

日本知名女演員竹內結子27號凌晨驚傳在東京自宅公寓內身亡，台灣網友在隔日上午聞聲哀號，紛紛細數竹內生前曾演出過的幾部作品，追憶她帶來的美好回憶。

包括日劇《午餐女王》、《女婿大人》、《血色草莓夜》，竹內演藝生涯最為巔峰期，還有跟木村拓哉拍過連續劇、《冰之驕子Pride》、《深愛的人》，電影部份則以《藉著雨點說愛你》為經典代表作，與前夫中村獅童共譜奇幻純愛，當時在日本上映後，因奇幻溫馨感人的劇情打動觀眾，累積票房達47億日幣，觀影人次突破400萬，在2004年日本年度總票房排行第3名。

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竹內後因奉子成婚嫁給中村獅童，爾後因男方劈腿離婚，讓竹內的演藝事業受到影響。有女網友氣憤說，很喜歡竹內，「以她當時紅的聲勢，要不是跟中村獅童結婚，不然也是日劇女王候補了」、「還記得那一年狂洗版中村獅童」。如今卻將美好生命停留在40歲終結，令人不甚唏噓。

台灣網友PTT上哀號，看到竹內死訊，「應該是真的了，我看過她超多作品，整個不敢置信，我的天啊……」，「超喜歡她的耶！嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「去年才剛再婚」、「才剛生寶寶不久耶！」還有網友套《藉著雨點說愛你》的中文片名（台譯）哀悼：「竹內結子，現在，很想見你！」

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