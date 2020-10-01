黃建東再度發功惡搞「家姐」嘅《Casada》　王君馨：好鍾意呀！

相信好多人都會睇過東東版本嘅PPAP。（YouTube截圖）

藝人黃建東一向都是惡搞能手，不時都會將一些原創短片進行二次創作，放上網後反應亦非常熱烈，深得一眾網友喜愛，例如PPAP學廣東話、陳偉霆的What time is it?都是令大家印象深刻的影片。

新惡搞片。（YouTube截圖）

王君馨（Grace）早前推出了首支個人單曲，宣布正式進軍樂壇，而Grace一直稱呼東東為「細佬」，所以東東這次惡搞對象便是「家姐」的這首歌曲。原本Grace的歌曲叫做《Casada》，但經東東二次創之後名叫《豬扒咪亂試》。東東唱歌一直都不差，所以網友覺得他這次是正常發揮，說到最令人值得佩服的是創作/導演/歌詞/演出都是他本人一手包辦。

最後片尾東東是希望大家今個中秋節能人月兩團圓之外還有一個彩蛋，就是Grace的出現，背景是TVB的廠裡面，Grace看完這條二次創作影片後笑言：「I love it，好鍾意呀！」其後再現場唱了兩句改版的版本，畫面十分有趣。

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