與林曉峰結束18年婚姻　傳康子妮結識年薪過千萬保險界高層

林曉峰（阿Lo）和康子妮上月宣布結束18年婚姻並已簽紙離婚，二人多年來一直表現恩愛，故消息一出即時震驚整個娛樂圈。雖然夫妻緣盡，不過他們未有互相指責，阿Lo更發文感謝康子妮對家庭的負出，強調他們之間「冇仇冇恨」。他們日前更合體為細仔林熙慶祝16歲生日，事後康子妮亦有在IG上載一家四口的合照。

他們日前合體為細仔林熙慶祝16歲生日，事後康子妮亦有在IG上載一家四口的合照。（IG/ @ukelily）

周四（1/10）就有報道指康子妮與細仔慶生當晚與阿Lo幾乎零交流，該報道稱飯後阿Lo都是一個人行先，全程與康子妮貌合神離。而康子妮與兩位仔仔道別後，便轉戰中環夜店與朋友聚會消遣直到凌晨12時半，離開時她滿面通紅，看來是飲了不少酒。

隨後，她與其中一名男子登上黑色保時捷跑車，並指二人一同返回男方何文田豪宅。據指這名男子叫G.Chan，是年薪過千萬元的保險界高層，他與康子妮相識多年，更成功游說女方投身保險界，二人亦開始多了來往，G.Chan更會相約對方一同Jam歌，可謂是趣味相投。

有報道指康子妮與細仔慶生當晚與阿Lo幾乎零交流。（IG/ @ukelily）

康子妮離婚後，G.Chan曾在IG恭喜對方可以重過新生活，據指阿Lo早已聽聞G.Chan的存在，不過既然決定放手，亦不會過問女方的私生活。康子妮回覆傳媒時堅稱二人只是上司下屬關係，希望大家不要多想。而《香港01》亦有向康子妮和林曉峰查詢事件，暫時未有任何回覆。

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