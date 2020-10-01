踩過界｜朱千雪難忘代表作　隨時回歸拍劇：想一齊再合作

TVB深宵時分重播的劇集一直深受大家捧場，而現時播放的便是由王浩信、蔡思貝、李佳芯等主演的《踩過界》。

《踩過界》由王浩信、蔡思貝及李佳芯領銜主演。（TVB）

劇中有朱千雪參演，這同時是她在TVB最後一部演出最多戲份的劇集，也算是她的代表作作之一。其實浩信與千雪是被喻為最受歡迎的CP，繼《EU超時任務》後再度合體拍《踩過界》觀眾是十分期待的，因為《EU超時任務》二人結局並沒有在一起，可惜《踩過界》同樣是悲劇收場，因為千雪的角色在劇裡面被賜死，令一眾觀眾覺得可惜和心痛。

呢一幕真係睇到喊。（TVB截圖）

現在重播，《香港01》電話訪問千雪會不會勾起拍攝時的回憶，她說：「對拍攝嘅印象好深刻，因為當時我時間上唔允許幾個月全程投入拍劇，所以公司都肯就我時間，我覺得好好彩。」

千雪當時為了去讀書成為律師，決定減少幕前工作，高峰時期退下來令觀眾覺得可惜，現時千雪已經完成了律師實習，在她實習的律師樓名銜也寫上大律師，觀眾想看她再在幕前演出確實有點困難，對於會否接劇集這件事情千雪並沒有將說話說死，好讓觀眾不會失望，千雪說：「如果有機會，都想一齊再合作！」

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