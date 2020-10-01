石原里美撰公開信認與同齡圈外男友閃婚　兩人相識一年即拉埋天窗

33歲日本女星石原里美今日（1/10）驚傳閃婚，據知老公是在去年相識，拍拖一年的同齡圈外男友，對此，石原的經理人公司暫時未有任何回應。

石原里美今日（1/10）驚傳閃婚相識一年的圈外男友。（Instagram@satomisquad）

其後石原里美撰寫親筆信承認婚訊，並透露她已經和老公經歷許多事情，並相信能夠與他跨越難關；又直言自己仍有許多不成熟的地方，但相信能夠與他一同走向珍惜重要事物的人生。她最後明言自己會繼續演藝事業，不會因結婚而放棄女演員身份。

（網上圖片）

石原里美情史豐富，曾於2015年與靚仔男星山下智久拍攝愛情喜劇《朝五晚九》火速撻着，以及前年曾被踢爆與IT企業社長前田裕二同遊沖繩，令戀情浮面，更傳當時石原已經與前田裕二進入談婚論嫁階段，可惜最後兩段感情均以分手收場，

石原里美與山下智久因合作劇集《朝五晚九》而熟絡，被媒體多次拍下密會的照片，更一度傳出結婚的消息。（《朝五晚九》劇照）

石原里美的前男友前田裕二。（IG@yujimd）

石原里美是日本人氣女演員，曾拍攝《失戀朱古力》、《朝5晚9》、《UNNATURAL》等大熱劇集，憑住出眾美貌在去年被票選為「日本30代最美女星」第六名。

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