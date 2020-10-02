張衞健IG出手為林子博癌妻眾籌　同樣是愛妻號上月高調表白張茜

張衞健多年來一向重視人情味，在自己爆紅後亦多次公開感激劉德華在自己陷入財困時出手相助，他在2017年為報恩不計片酬回巢TVB拍攝《大帥哥》，日前他又在IG轉發有關前無綫娛樂新聞台主持林子博為癌妻眾籌的消息，更寫道：「大家幫幫忙。」

張衞健多年來都非常懂得知恩圖報！（IG/@張衞健）

張衞健呼籲大家幫幫忙！（IG/張衞健）

而林子博昨日（1日）亦在Facebook講道：「不論多位我認識，甚至素未謀面的善心人，得到你們的幫忙，太太治療所需的費用，已足夠初步的款項了！感激各位給予太太醫治的希望。」他更透露太太身體狀況穩定下來。

林子博表示一家人仍充滿信心。（Facebook：林子博-我們這一家）

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而張衞健同樣是出名的愛妻號，他與張茜在2004年於南京秘密領取結婚證後，結婚16年一直恩愛如昔！他上月亦在微博高調向妻子表白：「每個人的生命，都好似一副拼圖！真正相愛的關係，會讓我們的生命拼圖，由破碎達到完整，由模糊達到清晰……」，相當肉麻！

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