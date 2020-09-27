55歲鄭浩南抖音狂騷鋼條身型　佬味極濃半裸爆肌超有型

經典港產電影《古惑仔》系列演員一向受網民關注，繼57歲「烏鴉」張耀揚忽然白髮變「白鴿」後，飾演司徒浩南，跟戲中鄭伊健爭做話事人的鄭浩南，最近亦進軍抖音，大騷鋼條身型，Keep得非常好！

當年爭做銅鑼灣揸fit人！（影片截圖）

佢當年一身健碩嘅肌肉真係不得了。(youtube截圖)

現年55歲的鄭浩南出道至今35年，他以俊朗的外形多飾演一些英雄人物，90年代中後期，以拍三級片及反派為主，其演技亦被稱讚。後來，他一度全面退出影壇，專心在馬來西亞打理火鍋店生意。直到2005年，著名導演杜琪峯再次邀請他客串《黑社會以和為貴》，他才再回歸香港影壇。

在ViuTV劇集《地產仔》中飾演地產公司老板！（VCG）

回歸影壇後，他偶爾亦會回港和內地拍戲，今年更參與ViuTV新劇《地產仔》飾演地產公司老闆，最近他更進軍抖音，不時大騷鋼條身型，狂爆肌的他佬味極濃，魅力不減當年！

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