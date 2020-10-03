溫碧霞與富商結婚20周年　婚姻曾經歷亮紅風雨過後更懂珍惜

10月1日是國慶日、中秋節，同時亦是溫碧霞（Irene）與富商何祖光結婚20周年紀念日。Irene在社交平台上傳與老公當年的結婚照以及近日的甜蜜照片，雖然20年婚姻並非無風無浪，但風雨過後，令他們更珍惜彼此。

溫碧霞留言向老公示愛：「就在這一天起我們一起渡過許多快樂的日子，謝謝一直以來的陪伴，無論我是喜是悲，都有你在我身邊愛護着：）love you always，ps雖然今天我們不能一起渡過，但是我的心是永恆不變。」

溫碧霞在IG分享20年前的結婚照片，向老公何祖光示愛。（IG圖片／irenewan730）

何祖光不顧家族反對誓娶伊人 溫霞感動下嫁

何祖光出身名門主族，溫碧霞是90年代性感女星，家族極力反對二人交往，女方亦曾不堪壓力要求分手，但何祖光不顧一切也要迎娶她。本來溫碧霞並不相信天長地久，因為她的父母婚姻不和諧，自幼母親便在她耳邊抱怨父親的不好，令她對愛情和婚姻都沒有安全感，即使與何祖交往一兩年之後，也無法相信愛情，直到對方向她許下承諾，給予她被愛的感覺和安全感，令她感動下嫁。

婚後溫碧霞以家庭為重，淡出娛樂圈，收養了一名孤兒，取名何國倫（Xavier），夫妻倆視如己出，不時帶着養子外遊，一家三口樂也融融。

因為父母婚姻不和諧令溫碧霞對愛情沒有安全感，但何祖光的承諾令她感動下嫁。（IG圖片／irenewan730）

結婚17年突然想重拾自由 何祖光耐心給予空間冷靜

三年前，溫碧霞與老公的婚姻曾亮起紅燈，二人分居數月，傳媒爭相採訪，造成一時轟動，不過很快二人就解決危機復合。溫碧霞事後接受傳媒訪問，透露當時因為工作關係與老公聚少離多，忽然失去愛情的感覺，覺得自己在婚姻中迷失，很懷念單身時的自由，她因此向老公提出分開冷靜一下，何祖光亦很尊重她的意願。

分居後，溫碧霞為重拾自由而高興，但她很快就發現自己依然牽掛着對方，當時發生了兩件事，令她知道不能失去老公。一是雙方在結婚時養的愛犬突然離世，她當時在想，狗狗離開她都這樣傷心，她更難想像如果老公離開她會有多難過，溫碧霞認為這是上天給她的啟示；同一時間，原本要赴內地拍攝的電視劇因為資金叫停，何祖光亦趁此邀請她去美國走一趟，也許能令她重拾愛的感覺。

溫碧霞與老公何祖光的婚姻經歷過波折，令她更珍惜這段婚姻。（IG圖片／irenewan730）

風雨過後 更懂珍惜

經過此事之後，二人雨過天青，經歷過風雨，令溫碧霞更珍惜這段婚姻，她確信何祖光對自己感情如昔。溫碧霞讚他是一個安穩老實的男人，反而她自己則很意氣用事，每次發生問題，都是何祖光很有耐性地開解自己。

婚姻是一個要修一輩子的課題，中間總會經歷風浪，何祖光和溫碧霞，一個沉穩，一個感性，何祖光一次又次地用行動向她證明，用心去灌溉這段婚姻，終令沒有安全感的溫碧霞確信這個男人真的很愛她，回饋「我的心是永恆不變」的承諾。

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