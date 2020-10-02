廖碧兒百億未婚夫盧啟賢作風神秘　被英媒封為「聞所未聞的巨富」

41歲廖碧兒情路波折，今日（2日）傳出她與富二代男友盧啟賢（Calvin Lo）復合兼將於明年初拉埋天窗。42歲盧啟賢作風神秘，雖然曾經有過一段婚姻，但坐擁百億身家的他，Package一流，被譽為全球最神秘鑽石級荀盤。

廖碧兒富商未婚夫盧啟賢被譽為全球最神秘鑽石級荀盤。（盧啟賢FB圖片）

盧啟賢與廖碧兒年紀相若，身高182cm，外表英氣打扮有品味，其母李佩珍是保險業界的殿堂級人物，家族生意相當龐大，在世界各地都有物業。他2017年創立R.E. Lee International保險公司並擔任行政總裁，專替頂級富豪與企業提供全方位產業規畫與業務繼承。他同時是亞洲最大法國香檳採購者和收藏家，擁有多部百萬超跑，更是亞洲第一批私人飛機灣流G650的擁有者之一。

盧啟賢不僅財技一流，為人樂善好施，不時做公益慈善。（盧啟賢FB圖片）

根據2018年福布斯調查，盧啟賢名下資產高達17億美元（約131億港元），今年初豪擲近百億港元收購台灣文華東方酒店，引起各界高度關注，更被英國媒體封為「聞所未聞的巨富」。

盧啟賢曾經有過一段婚姻，與前妻育有一女，離婚時為了贍養費等問題，和前妻鬧上法庭，耗時兩年、花費了約港幣1700萬才告落幕。盧啟賢被外界形容為投資眼光精準的金童，不僅財技一流而且為人有愛心，經常做善事。未婚夫有樣有家底有愛心，廖碧兒多年來的等待也是值得的！

廖碧兒與盧啟賢（左上）好友施家施（右上）率先公布二人婚訊。（施家施IG圖片）

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