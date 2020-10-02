「經典笑匠」96歲俞明榮升太公　曾與祥哥合作仲係李小龍親戚

經典粵語片笑匠，96歲的俞明叔曾演出過數之不盡的經典好戲，由40年代黑白粵語片到彩色電視年化都有他的蹤影。七十年代末至八十年代，他就已經淡出幕前，退休享兒女福，近年他的女兒也會將父親照片上載至Facebook上，昨日（1/10）中秋佳節，俞明叔亦都與家人相聚一堂慶祝，今年已經96歲的俞明叔還不忘舉起V字拍照，相當精靈！

俞明叔的笑匠形象深入民心。（網上圖片）

數個月前俞明叔再榮升太公，他的外孫生下一名囡囡後再生下一子，兒孫們不時都會陪伴左右，過時過節更會一起慶祝，十分之孝順。

俞明叔已經96歲，依然十分健壯。（網上圖片）

俞明叔原名阮俞明，1948年就經由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行，在「華僑」、「大成」、「麗士」等電影公司，參演過數以百計的粵語片，從影初期他多飾演如登徒浪子、師爺、奸臣、飛仔、歹徒等反派角色，後期就較多飾演諧角一類的搞笑角色，其中較有名的有《黃飛鴻》電影系列（1949年）、《受薪姑爺》（1965年）、《老夫子三救傻仔明 》（1966年）、《飛哥跌落坑渠》（1967年）、《五月的紅唇》（1968年）和 《青春戀歌》（1968年） 等。1970 年，受到監製蔡和平邀請，俞明叔也成為了無綫節目《歡樂今宵》長駐藝員。雖然俞明叔從影數十載都未做過主角，但也是位不可或缺的綠葉，堪稱「經典粵語片笑匠」。

俞明叔扮相好似《哈利波特》中的鄧不利多。（Facebook圖片）

俞明叔是李小龍的姐夫。（Facebook圖片）

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