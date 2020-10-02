已故亞視一哥劉志榮遺孀梁淑莊病逝　黎燕珊難過：實在未能接受

有「亞視鎮台之寶」和「亞視一哥」之稱的劉志榮（劉翁），其妻子「莊姐」梁淑莊今日（2/10）凌晨二時，因為胰臟癌於浸會醫院病逝，終年75歲，令人惋惜。與「莊姐」感情甚為要好的黎燕珊，傍晚時份於個人facebook帳戶發帖，指受「莊姐」的兒子健樂委託公布母親病故的消息。

黎燕珊在fb貼出跟梁淑莊（上排右一）的合照，更寫上︰「聽到這個噩耗實在很難過，心情久久未能平伏，實在未能接受。」相中除了兩人之外，還有鮑起靜和邱德根。（黎燕珊facebook）

對於「莊姐」離世，黎燕珊難以接受。「聽到這個噩耗實在很難過，心情久久未能平伏，實在未能接受，原來莊姐妳有病都沒有跟我們說半句，就讓自己一個人低調面對，這大半年掛心疫症有否影響妳心情，致電給妳會否出來見見面？（但）都未有收到你的回覆，誰不知卻接到健樂的消息，願莊姐在天堂和志榮哥更快樂。」

「莊姐」與黎燕珊份屬老友。（黎燕珊fb）

梁淑莊生於1945年，1970年在麗的電視第四期藝訓班畢業，惟初期先在早晨節目擔任新聞報道員，兼任藝員，但因為兩者的合約和形象有衝突，所以最終她選擇轉為全職藝員，曾先後演出多套經典劇集，包括《追族》、《天蠶變》、《鱷魚淚》、《浴血太平山》和《浮生六劫》等，另外又擔任主持，她是長壽婦女節目《下午茶》其中一位台柱。

1986年「莊姐」嫁給劉志榮，婚後育有一子健樂，是圈中的模範夫妻，及至1990年代開始退出幕前從商。2008年，劉志榮因患肺積水逝世，終年56歲，此事令「莊姐」大受打擊，多年來不願見人，2011年在亞視播出的《亞視百人》，「莊姐」罕有接受主持甘國亮訪問，期間談到亡夫生前點滴，一度忍不住淚灑人前。