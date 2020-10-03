容祖兒趕及尾班車獲頒十大傑青　最想用自己的能力推動廣東歌

現年40歲的樂壇天后容祖兒 (Joey) 於今日 (3日) 獲頒傑青獎項，國際青年商會香港總會剛公布了第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有七人獲獎，Joey是其中一人，其職業界別為演藝、康體、文化及藝術。而運動員歐鎧淳亦是得獎者之一。今年的選舉主題為「相信，我可以」，Joey並沒有出席是次的頒獎典禮親自去領獎，但她就有預先拍片跟大家分享感受。

Joey有拍片講感受。

Joey自言最自豪的一件事為「樂觀面對任何關卡，堅持以積極、不言敗的精神去衝破，不計得失，一路向前」。她又寄語年青人自信、堅持、把握機會，未來可期。她表示很榮幸得到這個榮譽，是音樂賦予她的生命更多意義，最想將獎項與歌迷分享，因他們陪伴我共同成長，經歷高低起跌，還有所有支持我的人，包括：屋企人、公司老闆楊受成博士、同事、朋友，他們一直對我不離不棄，能夠得到音樂以外這麼有分量的獎，很受鼓舞，代表一個新的里程碑、新的動力。她申請傑青的過程亦給了自己一個機會回望過去，雖然發現自己仍有很多不足，但會更有使命感，堅守初心，堅持夢想，堅信憑着不斷努力，繼續為身邊人、為社會傳播正能量、發光發熱。她表示現時最想用自己的能力，秉承恩師羅文致力推動廣東歌，幫助有心唱廣東歌的歌手。

Joey最想致力推動廣東歌。(容祖兒ig)

Joey性格向來樂天積極，經常發放出正能量，她亦擁有一顆愛心和善心，參與過無數的慈善義務工作，幫助有需要的人。本港以往曾經獲得傑青的女歌手還包括2002年的陳慧琳、2003年的梁詠琪、2005年的楊千嬅、2010的謝安琪以及2012年的關心妍。

該會頒發傑青獎項主要目的是表揚在工作上有卓越表現，及對社會作出貢獻，年齡介乎21至40之間的香港青年，鼓勵青年積極參與社會服務，及激勵青年於個人事業及公眾服務方面銳意進取。

運動員歐鎧淳 (右三) 亦是得獎者之一。(資料圖片)