被倪晨曦邀傾媽媽經　陳凱琳激罕談餵母乳：10分鐘泵一次泵到頭痛

被稱「最美孕婦」的倪晨曦早前就邀請了另一位靚媽陳凱琳（Grace）一齊拍片，分享產後生活。Grace更毫不保留激罕分享自己餵母乳的心得，當中她公開表明湊兩名兒子實在太忙，不可能拍劇！

準媽媽倪晨曦和兩子之母陳凱琳！（IG/@misselvani）

由於倪晨曦是素食者的關係，相當擔心自己沒有足夠母乳。而Grace就表示自己很喜歡喝燕麥奶和杏仁奶，對於上奶相當有幫助：「每一次飲完，我就會Feel到谷奶，同埋燕麥奶係Creamy啲，覺得啲奶質素都幾好，我真係第一次分享呢啲嘢，第一次同大家講谷奶呢樣嘢。」

Grace更講道今胎餵母乳相當有壓力：「我第一胎啲奶都上得幾好，都算多有啲存貨，人就好衰嘅，當你覺得自己OK冇問題，第二次就反而少，都好大壓力，有幾晚都因為呢樣嘢唔瞓，上網搵方法，見到有人話間歇性泵奶，10分鐘泵一次之後休息10分鐘，就泵咗成晚直到第二朝頭痛，為咗想多啲。」

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之後，Grace就透露與老公鄭嘉穎傾計，嘉穎表示有就有，冇就冇，點解要咁緊張？此舉令她放鬆不少，之後母乳就充足了。她更多提到嘉穎是個很傳統的Family Man，透露對方覺得人生最幸福就是有一個家庭，更指嘉穎相當照顧自己，變成暖男。而Grace更指自己生完第二胎後，太忙之餘更不希望因為自己私心而忽略他們，所以不能夠拍劇。

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