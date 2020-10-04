ViuTV壓軸劇對撼《使徒3》　11月底首播「終極皇牌」唔係鄭中基？

踏入10月，本地兩家電視台今年所有劇集排陣經已落實，由於ViuTV今年推出的自製劇數量為開台4年以來最高，所以觀眾和本地媒體都會好奇，到底踏入這個全年最矚目的「超級黃金檔期」，他們會派出哪一套作品迎戰無綫台慶劇？日前答案揭盅，原來這張「終極皇牌」不是鄭中基！ 撰文：游大東

張可頤與「暴龍哥」鄭中基合演的《暖男爸爸》，將於10月26日首播，同時段對撼《木棘証人》。（ViuTV官方facebook專頁）

「暴龍哥」加張可頤迎戰《木棘証人》

相比2019年大量內地劇（非合拍劇）「入侵」黃金時段（參考翡翠台播放資料，共有7套：《三國機密之潛龍在淵》、《獨孤天下》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《獨孤皇后》、《皓鑭傳》、《倚天屠龍記》和《鳳弈》；ViuTV則有一套《扶搖》），2020年埋單計數絕對稱得上是「港劇復興年」（雖然劇集成績並非特別出眾），「登陸」翡翠台黃金時段的內地劇僅得《獨孤皇后》、《慶餘年》和《錦繡南歌》，ViuTV則有一套《大明風華》，後者更是全面加強自家劇製作，雖然中間偶有「斷纜」，惟仍算年頭播到年尾，來到今年最後一季，他們更連續推三套自製劇吸客，包括剛剛首播、由「無綫視后」胡杏兒擔正的《熟女強人》。

而由另一位「無綫視后」張可頤回歸港劇界的新作、夥拍「暴龍哥」鄭中基的《暖男爸爸》，ViuTV官方facebook專頁日前已公開劇集宣傳海報，並宣布首播日期為10月26日，即緊貼《熟女強人》播出，將會同時段（晚上9點半）正面對撼今年TVB的台慶劇、羅仲謙主演的《木棘証人》。至於另一套台慶劇兼林峯回歸無綫之作《使徒行者3》，將會安排在《木》劇播畢後，於11月16日首播，全劇長達37集，按照現有時間表，《使徒3》要去到2021年1月3日才大結局，所以絕對是大台的年度壓軸巨獻。

ViuTV偶像劇《男排女將》因為世紀疫情而延拍，今年6月終於煞科，結果成為年度壓軸自製劇，迎戰TVB台慶劇《使徒行者3》。（instagram.com/zenokoo）

10年來最強「IP劇」 《使徒3》成無綫壓軸巨獻

反觀ViuTV，外界一度盛傳，節目部會派出「暴龍哥」這張「終極皇牌」迎戰「爆Seed」（林峯於《使徒行者》的角色名字），因為張可頤配鄭中基，陣容上絕不比《使徒3》輸蝕，至少對觀眾而言，是有叫座力的，不過最終代表Sound Bear迎戰TV Buddy的，是11月23日首播的《男排女將》。

作為無綫近10年最強的「IP劇」，加上《使徒3》是與企鵝影視合拍，無論演出陣容（林峯、苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、曾舜晞、江美儀、李國麟）、幕後班底（葉天成、黎倩儀、羅佩清擔任編審）龐大製作費，都是《男排女將》無可比擬的，對於一班愛「睇卡士」追劇的本地觀眾來說，《男排》隨時輸足九條街。

無綫重頭劇《使徒行者3》將於11月16日播出，台前幕後陣容強勁，當中林峯回歸再演主角「爆Seed」最有睇頭。（劇照）

目標觀眾不同 《男排女將》撼林峯未必輸

但要留意，ViuTV開拍《男排》並非要從無綫搶收視，而是提供新鮮感，出盡全力吸引年輕觀眾重投港劇懷抱（年初劉俊謙與吳海昕主演的ViuTV劇集《二月廿九》爆紅便屬此例），尤其是一班喜歡人氣男團MIRROR（陳卓賢是男主角之一）和ERROR，以及近在電影圈頗吃得開的鄧麗欣（Stephy）忠實粉絲，旨在開拓全新市場。

如果有留意開娛樂新聞和社交網站潮流熱話，都會知道MIRROR的號召力有多強勁吧，這班支持者根本與《使徒3》的目標群眾沒有重疊，大家想從劇集裏得到的樂趣也不同，加上以打排球為主題的劇集香港甚少見（對上一套是2004年的《赤沙印記@四葉草.2》），在粉絲效應帶動下，《男排》的討論度未必會輸給《使徒3》，只要媒體和電視Bloggers多加幾錢肉緊，引起觀眾討論，這場送走2020年的電視大戰，說不定會好有睇頭。

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