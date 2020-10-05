Angelababy與頂級名媛閨蜜團聚會　合照企位靠邊站似《三十而已》

Angelababy每次現身人前都係眾人焦點。（微博：＠Angelababy）

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Angelababy身為一線女星，每次現身都係鎂光燈焦點，前呼後擁相當有氣派。但最近微博瘋傳一張大合照，頂住明星光環嘅Angelababy只能靠邊站而非正中間位置。原來呢班女士來頭不少，全部都係上海頂級闊太閨蜜團，個個非富則貴，Baby仲曾笑言自己平時負責幫佢地訂餐而已，似足內地熱播劇《三十而已》劇情！

Angelababy同黃曉明囝囝小海綿1月就4歲，之前同同學仔一齊去上海迪士尼遊玩。（微博圖片）

網友推測呢班非富則貴嘅名媛，相信係Angelababy囝囝小海綿嘅同學仔家長，佢地不時都有聚會，最近仲同遊上海迪士尼。佢地聚餐時大合照，見到一向企喺主角位置嘅Baby，默默企喺左邊靠邊位置，唔少人笑言諗起內地熱播劇《三十而已》劇照。Baby仲曾經自爆平時負責幫呢班朋友訂餐，同佢地去三亞遊玩時，貴婦們曬出嘅遊艇合照中未見baby身影。

Angelababy都有同小海綿同學家長做朋友，呢張聚會大合照引起熱議。（微博：＠Angelababy）

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據知相片中位位都來頭不少，有溫洲專代理奢侈品牌嘅集團千金、有上海多間高端會所嘅老闆娘，仲有大陸鞋業集團新抱，Baby更喺去年成為呢個鞋業品牌代言人，位位家底豐厚又具影響力，Baby做咗媽媽之後生活圈子真係大不同。