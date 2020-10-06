竹內結子離世前一周原來已有異樣　好友井本絢子未及時察覺感自責

日劇女王竹內結子於上月27日在東京寓所自縊，終年40歲。她的離世令所有喜歡她的人都心碎了，而她生前不少圈中好友以及工作上的拍檔都紛紛在社交網站上留言悼念她。結子生前的好姊妹，現年34歲的搞笑女星井本絢子，更是大受打擊。據悉，她在結子離世後顯得杷當憔悴，且一直茶飯不思，難以接受好友經已離世。有消息指井本在結子的靈堂看到她的遺體，跟她作最後道別時即場失控淚崩。

竹內結子與笑女星井本絢子情同姊妹。(ig圖片)

結子自縊前的當晚仍與家人一起在吃飯，自似沒有異樣，但其實她在離世前一周已疑似有情緒問題。結子的IG只追隨了井本一人，她在6月17日曾在IG post了井本肖像畫的兩張照片，還Tag了對方。其實，結子在三年前開始玩IG後，她對於井本的每個IG post都會畀like，但在她離世前一周，卻未有對井本最新post的四張照片畀like，懷疑當時的她情緒已出現問題。據知由於井本未有察覺到結子當時或已起了變化，所以她一直感到好自責。

井本絢子對於結子的離世感到好自責。(ig圖片)

結子生前與井本絢子的合照：

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