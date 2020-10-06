【獵魔士】第二季拍攝預算大增　Geralt盔甲全面升級造型終極曝光

由「超人」Henry Cavill主演的Netflix史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）自去年聖誕節上架，即超越Disney+製作的星戰劇《The Mandalorian》，成為2019年最受歡迎的劇集。第二季原本在今年年初開始拍攝，可惜因疫情影響，3月開始停拍，直至8月才重啟拍攝工作。Netflix今日（6/10）在Twitter公開了最新劇照，見到主角Geralt of Rivia（Henry Cavill飾）的盔甲全面升級的造型終於曝光！

與首季相比，Geralt的盔甲建材更為修身，完全突出了Henry Cavill健碩的身形，細節及用料更為上乘。雖然有部分網民認為這套升級版盔甲讓Geralt看起來有點笨重，但憑盔甲的升級能夠猜測到第二季的打鬥場面相信會比首季增加。

另外，製作人Lauren S. Hissrich早前接受外國傳媒訪問時，率先透露了第二季將會有超過8個心角色加入。除了有《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的Kim Bodnia飾演經驗老到的獵魔士Vesemir之外，HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演Tormund的Kristofer Hivju將會飾演一名受了詛咒，外貌如野獸的男子。至於劇情方面，第二季不會再以三條時間線來敘事，並會探索主角Geralt成為獵魔士的背景。不過第二季原定在2021年上架，目前還未知道會否因疫情而延遲計畫。