《願者上網》揭社交平台致自殺率飆升　FB千字文怒斥：指控失實

日前在Netflix上架的紀錄片《願者上網》（The Social Dilemma）邀請了科技巨企的創辦人、領導人和工程師，來講解社交媒體的恐怖真實黑暗面，讓觀眾明白到社交媒體的運用方式跟民眾想法和期望絕對有很大出入，包括由最簡單的社交媒體上癮，去到國家之間的網絡攻擊和黑客入侵等問題。片中暗示Facebook讓大眾集體上癮，更間接令年輕人自殺率飆升。對此，Facebook感到相當不滿，更於日前發千字文聲明反擊。

《The Social Dilemma》片場約1小時45分鐘，非常值得觀看。（Netflix圖片）

Facebook在聲明中反擊紀錄片誇張失實，並扭曲了社交媒體平台：「紀錄片為困難且複雜的社會問題憑空塑造了一個方便的代罪羔羊，創作人並沒有包括目前在公司或其他專家對紀錄片的不同看法，更刻意忽略公司為解決這些社會問題所付出的努力。」同時Facebook對演算法不公平和刻意提升人們的依賴性表示抗議，更聲稱該平台的演算法跟Netflix、Amazon、Uber 或Tinder一樣有效和準確。不過在Facebook的聲明中的字眼和反駁點都非常薄弱，變相間接證實了紀錄片中所提及的論點皆為事實的可能性相當高。

Facebook聲明全文：https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/10/What-The-Social-Dilemma-Gets-Wrong.pdf