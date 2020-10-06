【吃掉前男友】小儀罕談感情事　與前度7年情最傷曾不禁落淚

小儀一向好少提起感情事。（IG@kittyyuen）

49歲嘅小儀人前人後都相當開朗，大家只知佢愛狗如命，但甚少提及感情生活。呢日佢喺VIUTV新節目《吃掉前男友》中，憶述傷得最深嘅一段感情：「默默地喊咗出嚟，原來受過嘅傷已經變成疤痕留喺心入面。」

小儀一直自稱單身，幾年前跟金剛傳過緋聞。（Instagram@kittyyuen）

明晚（7日）播出的《吃掉前男友》，小儀表示傷得最深的一段關係是交往7年嘅前度。佢指分手原因或因雙方正為工作搏殺而令感情變淡，但當中亦牽涉到對方出軌。

小儀無約自由身後，先為香港開電視主持節目，再到VIUTV新節目擔任嘉賓。

小儀指雖用咗好長時間去治癒情傷，但重遊舊地亦不禁觸景傷情：「以前拍拖嗰陣，我地好鍾意先約喺銅鑼灣西武百貨到等。分手之後有次揸車經過，發現西武百貨已經拆咗。然後，我控制唔到咁默默地喊咗出嚟。嗰刻先知原來受過嘅傷已經變成疤痕留喺心入面。」

小儀表示傷得最深的一段關係是交往7年的前度。

小儀亦喺IG表示：「多謝Viutv 新節目《吃掉前男友》邀請我做小嘉賓參與兩集。最初有點擔心，因為要將埋葬了嘅其中一啲前度感情事再次掘出來，的確令我有點⋯⋯哎呀⋯⋯究竟有點咩呢？你哋有時間就支持一吓去睇吓嘞！可能我嘅故事都係你哋所經歷！」