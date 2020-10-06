46歲吳彥祖與老婆Lisa S.靚樣齊齊崩壞　重要顯老特徵竟一模一樣

現年46歲的男神吳彥祖（Daniel）全盛時期顏值逆天，迷倒萬千少女。隨住年紀漸長，Daniel亦由帥氣型男變成了型佬，散發出另一種味道，至今依然是不少人心目中的男神。然而，他近年的狀態卻時好時壞，早前就曾經因為於IG貼了一條自拍試車短片，被指樣貌崩壞而登上熱搜。片中的他在鏡頭低炒特寫之下，竟現雙下巴，加上頭髮有一點散亂，有網民就批評他已變成了「油膩大叔」，又指他髮線太高，有禿頭危機。不過亦有網民認為只是角度問題。

Daniel早前被指變了「油膩大叔」。(ig圖片)

Daniel日前於IG公開了他主演的電影《除暴》宣傳片段，片中的他呈現一臉滄桑老態，與昔日的型男靚仔樣差距甚遠，未知是否角色造型需要。他又於另一個Post貼了女兒去探望他太太Lisa S.馬匹的照片，令不少網民去找Lisa的近照看。曾是香港名模的Lisa現年42歲，從她於IG所post的近照可見，她的樣子明顯比前老了，臉上皺紋以及頸紋均清晰可見，與當名模時判若兩人。而Daniel月前於微博Post的全家福照片中，就見到他和老婆Lisa同樣有髮線向後移的情況，有網民直指夫妻倆一起崩壞，甚至有網民表示：「不好意思，我以為是兩個男人。」

Daniel與Lisa已結婚10年。(ig圖片)

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