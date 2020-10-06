逾廿人「屈入」半島酒店賀壽被趕 KOL公開斥做法太苛刻惹爭議

蔡蔡邀請KOL同model朋友仔開party，但睇完呢張合照後，好多網民都問到底傳說中嘅KOL又或model係邊幾位。(tsoitsoi.yy＠IG圖片)

新冠肺炎疫情影響下，香港唔少酒店都推出Staycation優惠套票，此舉無非想助熱愛出國嘅港人一解旅行癮。IG有5千幾Followers嘅KOL蔡蔡，日前就趁住自己生日喺半島酒店book房，原因係「細細個就好想開birthday party」。或者係因為覺得自己俾錢book房就是一切，所以呢位KOL蔡蔡完全無視 4 人限聚令，廣邀好友到場，但結果party都未開始，就遭酒店以「限聚令」為由，請求眾人離開。

蔡蔡認為酒店環境及各類服務雖然很好，但以上舉動令佢覺得酒店處理手法很苛刻，更指有其他朋友到過不同地方搞派對都沒出現這種情況，呼籲大家如果想舉辨派對的話，最好唔好選擇半島酒店。

蔡蔡應該都好鍾意Staycation。（tsoitsoi.yy＠IG圖片)

KOL蔡蔡在文中提到同朋友們一直保持低音量，但由其IG Story所見，有朋友拎住結他唱歌，相信低音量極有限。此外，KOL蔡蔡亦謂「知道我咁樣討論都會有好多微言」，似乎預計到自己嘅帖會有一定話題性，但又要威又要戴頭盔嘅佢，最終將帖文刪除。不過，文章同照片早已被網民截圖備份。唔少網民睇完之後，都直指蔡蔡疫情下開P超有問題，直言「等睇酒店群組」、「以為自己係公主」、「20幾人點保持低音量」，亦有直斥「tag埋半島想公審人」此舉非常無知及無禮。

蔡蔡喺IG標榜自己係freelance model,可惜好多網民都不知她是誰

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