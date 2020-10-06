小鬼追思會│楊丞琳獻唱完唔俾走　吳宗憲：你們當時為什麼會分手

台灣藝人黃鴻升小鬼的的追思音樂會「地球上最浪漫的演唱會」已於周二晚（6/10）7時正式舉行和在網上開播，繼吳映潔、蕭敬騰和曹格等人出場後，小鬼初戀情人兼好友楊丞琳終現身，同行還有許瑋甯等好友三人，五人合稱：「華岡5人幫」。

許瑋甯首先偕同楊丞琳等人手挽手一同出場。許瑋甯憶述，五人識於微時，至今已認識21年，感情深厚，「他從來沒有錯過我們任何一個人的生日」並指再怎麼忙大家都會視像通話而最後一次就是在許瑋甯生日，她說話時眼泛淚光。她回憶，五人雖然曾經吵架鬥嘴，但之後總會和好。她又形容小鬼是潤滑劑：「他對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了。」之後許瑋甯代好友講相對小鬼說的話，其中楊丞琳叫小鬼想聽自己說話，就到她夢裡，她還在等。

最後四人更鞠躬感謝喜愛小鬼的粉絲，「我們會帶著你的靈魂生活下去，他是你們的小鬼，他是我們的鴻升，謝謝你們對他的愛」，許瑋甯更淚崩台上。

四人退場後，楊丞琳再次出場。早前蕭敬騰出場時笑言有人搶走了他的歌《我只想念你》，楊丞琳首先微笑承認就是自己搶走蕭敬騰的歌，並解釋在這個場合唱自己的歌很奇怪。

其後她坦言，自己曾對於是否來音樂會猶豫不決，但在旁人鼓勵下決定出席，並認為要用這個方式回報小鬼人情非常荒謬。之後她回憶，兩人在高中有一段極純的戀情，但分手後「愛情昇華成友誼、家人」，這個過程非常難得，稱有些人不懂，但小鬼和她都不會怪他們。最後楊丞琳獻唱《我只想念你》，唱畢後說：「我們也只能想念他，但這個想念會永遠留下來」。

楊丞琳唱完原本打算立即離開，惟突然遭吳宗憲以「有一個秘密」的理由留下。吳宗憲指，小鬼生前曾告知他兩人分手的真相，楊丞琳不相信，認為明明是她講分手，自己才知道分手理由。吳宗憲回應指小鬼沒有騙過他，楊丞琳依舊死不相信，並稱小鬼是為了保護她才講大話，又笑指小鬼非常擅長說謊。KID附和：「小鬼跟楊丞琳很公開講這件事。」，吳宗憲最後笑說：「公開一定是假的，演藝圈你還不知道嗎。」在旁的楊丞琳感到無奈又好笑。

小鬼追思音樂會片段：