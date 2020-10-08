《東張西望》主持黃穎君2招輕鬆減16磅：生完廢事俾人覺得係師奶

現年31歲的《東張西望》主持黃穎君（Burmie）婚後育有一子，已為人母的她一向給人有肉地的感覺。昨日（6/10），Burmie在IG限時動態上載了在升降機內的自拍照並寫着：「隨影」。她穿上T-shirt加黑色窄身牛仔褲，網民讚她清減不少。Burmie回覆《香港01》時謙虛表示自己仍有肉地，不過就靠兩個方法成功在9個月內慢慢減去16磅：「生完小朋友之後要Keep下，廢事俾人覺得係師奶。以前仲可以係Baby Fat扮Cute，而家唔得。」

黃穎君在懷孕時有節制飲食以及一星期做三至四日運動。（IG/ @burmiewongwingkwan）

黃穎君在懷孕時有節制飲食以及一星期做三至四日運動，而這些有規律的生活一直延續到現在，亦令她成功健康又輕鬆地減磅：「陀小朋友時飲食好節制，好多唔健康食物都戒咗。每個禮拜會做三、四日運動，好似孕婦瑜伽同游水。當時訂落嘅規律生活而家仲Keep住，更加容易Keep到Fit，開始想練下肌肉，但瘦極都係圓潤。」

比起戒掉心愛的食物，Burmie認為更重要的是節制食物的份量，飽着減肥才是長遠有效的方法：「食嘢方面冇咩點戒，反而係份量。以前食晒成碗，而家就食一半，慢慢就食1/4。餃子以前食10隻，而家食5隻或2隻。食多咗蛋白，提升蛋白質Build肌肉，所以我係飽住減肥。」

她穿上T-shirt加黑色窄身牛仔褲，網民讚她清減不少。（IG/ @burmiewongwingkwan）

而餐單方面，她晚上會戒掉澱粉質，亦避免在晚上喝湯：「早餐會食2隻蛋、有汁嘅會盡量避開、夜晚戒澱粉質但就會食少量肉類，湯盡量晏晝飲唔會夜晚飲，驚太吸引消化唔好。我唔算減得快。9個月先減咗16磅，唔係急速減肥，因為減肥真係要持之以恆先得，要搵方法長遠咁做，餓住減會好快頂唔順。」

另一減肥關鍵是選擇自己喜愛的運動，並持續做45分鐘以上。（受訪者提供）

另一減肥關鍵是選擇自己喜愛的運動，並持續做45分鐘以上：「每種運動都有效，最緊要是幾長時間同埋自己鍾唔鍾意。我鍾意一個人做運動，唔使就人節奏又可以調節步伐，打Golf同跑步對我有效啲。最重要堅持跑夠45分鐘，如果下下做20分鐘，連Burn Fat時間都未達到。開頭搵啲鍾意嘅運動先，做下做下時間會愈長，最初跑35分鐘就好辛苦，跟住就45分鐘，之後就60分鐘。」

Burmie指自己不是減肥達人，只是健康又輕鬆地減磅：「我想大約減返到港姐果時110磅，仲差10磅。」至於照顧仔仔是否一項很好的活動，Burmie笑言是阻礙：「唔係囉，佢成日阻住我做運動！一換運動衫，佢就痴埋黎，爬上黎要你抱。」

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