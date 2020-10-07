楊怡封后慰勞宴爆辛酸　回顧家姐楊卓娜淚崩：佢要孭起頭家！

楊怡同家姐楊卓娜自小已互相扶持，二人為養家先後加入無綫，儘管星途發展懸殊，但從未影響感情。(IG圖片)

楊怡自4月誕下女兒羅翊心（小珍珠）後，有女萬事足，不時在IG分享「育女心得」，復出之路遙遙無期。日前無綫喺Youtube頻道上載了2012年楊怡首次封后、下廚慰勞工作人員嘅片段。影片中，姐姐楊卓娜去到現場探班，但一開口已經充滿了淚水：「咁多年阿怡一直都係屋企嘅支柱，大小事都係依靠佢，對我嚟講係好大嘅遺憾，我知佢無怨。我係大家姐，好多時佢事業上有一定成就，變咗佢係好堅強，因為佢覺得要孭起頭家，暫時家姐未有呢個能力，我只係可以顧到自己，有時我會埋怨自己、覺得自己好無用。有時我未有能力照顧媽媽時，佢去照顧，我好多謝佢。」

大台寶藏有二人嘅真情對話片段。(影片截圖)

由於爸爸於早年去世，所以楊媽媽早年獨力撐起頭家，曾在酒樓當侍應、派傳單、清潔等工作。而兩姐妹為了減輕媽媽負擔，會幫忙一起派傳單、倒垃圾。其後楊怡為了養家，在99年、中五畢業後就加入無綫電視藝員訓練班後成為旗下藝員。而楊卓娜亦於兩年參選香港小姐並加入無綫。不過二人的演藝之路並不算輕鬆，做了不少路人角色，至03年楊怡才獲「飛躍進步女藝員」、08年獲「最佳女配角」至2012年以《名媛望族》「康子君」一角封后。而家姐楊卓娜，當時仍然係做著女配角、跑龍套等角色，星途發展懸殊。

楊怡十分孝順，婚後亦與媽媽同住，方便照顧。(tavia_yeung@Instagram)

而令楊卓娜有所改變的，是因細女出生後，自覺要成為好榜樣，故開始積極工作。先於《公主嫁到》接到一個戲份頗重的女配角，成功受到觀眾注視，後來連續2套處境劇《誰家灶頭無煙火》和《愛回家》的演出都很突出，人氣開始上升。直至《全職沒女》，楊卓娜更加大膽以三點式泳衣視人，獲網民捧做女神，出道多年終捱出頭。

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