【矚目配角】鬼塚富貴傳奇背後有段古　哭訴童年慘況：人點可以賣

大概「賺錢買花戴」，已經不足以形容鬼塚，甚至低估了身為傳奇時裝設計師的他。2018年以基本藝員合約加入無綫（TVB）之前，鬼塚已經是神級人物，他不僅拍過幾十套戲有「金牌爛仔」之稱，更造衫造到風山水起，家中「波子」、Benz、MGB等名車擺到行唔郁當擺設，80年代一炮過用138萬現金買起九肚山洋房，但03年卻一夜結束整個與他同名的時裝王國；擔任TVB特約演員時，鬼塚又試過揸保時捷靚車返工，後因座駕泊在電視城門外遭抄牌，變相倒貼打工，令同劇台前幕後感到震驚，「咁有米都做茄哩啡」。

場地提供：The Grill Room

特別鳴謝：Barry@relaxdearhk

原名伍健忠的鬼塚，之所以藝名叫鬼塚，是因為有間叫鬼塚的時裝店：「80年代一路都有拍緊啲戲，我英文名叫阿Ken，又有個工作人員叫阿Ken，有次導演叫阿Ken埋位，我就衝埋去，點知唔係叫我。」自此之後，台前幕後均以「鬼塚嗰個阿Ken」稱呼他，久而久之就變成了「鬼塚」。（葉志明攝）

入TVB過日辰 自稱貪慕虛榮

今年66歲的鬼塚直認入TVB做演員除了是打發日辰，更是貪慕虛榮：「我2003年退休，係近年先苦苦哀求個朋友話想拍劇，佢係TVB導演嚟，於是叫我入紙申請，點知入紙一個星期後就有回音，《乘勝追擊》係我第一套拍嘅TVB劇，得一個Shot啫，做收數佬，做完之後嗰啲虛榮心即係返晒嚟！」而最近鬼塚亦有在重頭劇《反黑路人甲》中，飾演「四聯幫」其中一位話事人「馬尾」，不過第18集便正式收工，被姜大衛、陳志健兩父子陷害後慘遭活埋，發揮空間不及之前在《愛．回家之開心速遞》第828集出現的「非洲鼓葉伯」。

點擊下圖觀看鬼塚《反黑路人甲》最後一幕：

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小朋友認得非洲鼓葉伯

談起「非洲鼓葉伯」這個角色，鬼塚便顯得眉飛色舞，細說當時的準備工夫：「當時公司畀咗個劇本我，要做一個打非洲鼓嘅伯伯，我返到屋企之後，就攞個廁紙籮，洗乾淨佢，調翻轉喺度打，但係我上網發現原來啲Beat唔係咁樣，仲要嗌啲好特別嘅聲，我而家仲好記得，播出街之後又幾OK，而家啲小朋友見到我，都問我可唔可以一齊影張相，記得我係『打鼓伯伯』，都有少少成就感。」

點擊回顧《愛．回家之開心速遞》第828集「非洲鼓葉伯」演出：

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徙置區成長 食教會奶水大

鬼塚在電視上的小小成就，比起當年衝出香港在澳門、北京、上海等地設開分店，一手建立出「鬼塚」時裝王國，可算是九牛一毛，然而他今日所有的一切都不是信手拈來，更是得來不易，因為他的起步點比很多人低。鬼塚出生在50年代、成長於60年代，當時香港人口因偷渡潮和嬰兒潮急劇增加，房屋、醫療和教育遠遠不及需求，小朋友捱餓更是常態，完全不似21世紀的今日。

「我哋住七層樓嗰啲徙置區，邊有機會返學吖。」6歲，剛好是入讀小學一年級的年紀，但是1960年政府還未推出免費強迫教育政策，當時剛好受洗信主的鬼塚只好在天台教會度過童年時光：「朝早一起身就去樓上路德會，有啲校工、校婆倒啲奶水、畀啲餅乾我哋食，咁就咁樣養大我哋，咁樣好好喇，玩一陣間就走，然後周圍玩唔返屋企瞓。」

黑白相中的鬼塚更加有型，當年「黑魔」寶刀未老：

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生命中最大心結 「人點可以賣」

一屋十兄弟姊妹，理應一同開心成長，但排第六的鬼塚卻沒有這個福份，成長期間，親眼看着四姊、七妹和十弟被「送」走。生活平穩後，他亦嘗試過找回一班失散兄弟姊妹：「我曾經同九仔（大律師伍健民）傾過，搵到返嚟又點呢，算啦，由佢啦，命運都安排咗。當年唔係淨係我哋，有好多家庭都係咁，唔係點樣有飯食。（有傳係100蚊賣走十弟？）我真係唔知，我只係知道之後有飯食。」

問到鬼塚這段經歷是否人生中最大心結時，他開始雙眼通紅，更數度用紙巾印走幾近奪眶而出的淚水，他哽咽道：「有邊個想，冇飯食呀！係好痛，人嚟㗎，點可以賣！」相信當時鬼塚的腦海正不斷回想60多年來的一切，所有的苦與樂同時侵襲心頭：「細個係好困難，困難到係要去偷香蕉，如果唔係冇得食；我而家有嘅嘢，都係我應該要，我冇做壞事，我由石硤尾住到九肚山有兩棟，係我自己真金白銀買，我要話畀自己聽，你得架，你真係得架。」

鬼塚十分大情大性，對朋友更是「唔話得」：「同我做朋友，永世嘅，但係你呃過我一次，一次咁多，我已經唔會再愛你，唔會畀機會你再埋嚟。」（葉志明攝）

用愛彌補童年遺憾

也許是童年不順遂，鬼塚對自己的初戀女友──即是現在的老婆，以及一對仔女格外寵愛，就像以另一種方式，彌補那時候的遺憾：「好多人都會問，點解我屋企嗰種家庭溫暖，同其他人係唔同，因為我啲小朋友一返嚟屋企，係會攬住我嚟錫，『爸爸，I love you』。（點樣教？）其實我真係冇份，大概就好似以前老人家咁講，乖嘅小朋友教唔壞，壞嘅小朋友教唔好，其實最重要都係我老婆功勞，佢好好，好固執去管佢哋嘅教養，到而家都跟進佢哋嘅仁義道德，佢哋一個男拔，一個女拔，都係唔關我事。」

鬼塚笑指自己屬「娛樂組」成員，放假時總趁老婆外出工作，帶小朋友到後山玩溪水：「個仔而家就做獵頭公司，個女就輾轉之後話想幫手睇媽咪間補習社，佢哋真係好孝順。」

鬼塚一家四口相處融洽，大女和細仔分別在拔萃女書院和拔萃男書院畢業，不但各有成就，亦非常孝順父母。（鬼塚提供）

又肥又矮 靠把口追初戀老婆

鬼塚雖然沒有親口承認，認識到老婆是其畢生最大的幸事，但談起結婚35年的老婆，他總是掛起笑臉：「我娶咗一個好好嘅老婆！」鬼塚自認當年又肥又矮，滿臉鬍鬚核核突突，「照鏡都想打自己」，所以追女仔純粹是靠把口：「當年拎住個篋周圍做嘢，我哋做Tailor，上門度身訂做，間公司執咗好耐喇，叫巴黎狄龍，咁周圍敲門問人使唔使造衫，咁啱嗰陣又冬天，佢又想造，咁就做咗畀佢呢個客仔，咁我梗係好耐先交畀佢啦，可以成日打畀佢吖嘛。（娛樂圈大染缸，老婆唔擔心你曳曳？）邊度會有人鍾意我，我低下層演員嚟，當年入行都係因為修哥（胡楓）覺得生得樣衰，所以先捉我拍《打藤》。」