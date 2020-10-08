同湯洛雯拍拖睇淺水灣豪宅準備築愛巢？　馬國明：幾個月前啦！

公開戀情後，馬國明不時都被影到出現喺湯洛雯位於紅磡嘅寓所，早已過住半同居生活。（IG圖片)

自從公開戀情後，馬國明同湯洛雯經常高調放閃，由於雙方早已見過家長，加上靚湯一早講過每次拍拖都係以結婚為前提，所以大家都坐等公布婚訊。

湯洛雯曾公開表示視馬國明為結婚對象，又自嘲年紀大玩唔起，呢一對真係打風都打唔甩。（IG圖片)

日前有傳媒影到二人雙雙在淺水灣拍拖，並在地產舖不停研究樓盤，靚湯對該區億元豪宅似特別有興趣，馬明亦細心跟女友共同商量二人未來愛巢。報道仲話靚湯為遷就男友照顧家住太古城嘅家人，所以特別留意港島區嘅樓盤。對於睇樓一事，馬明接受《香港01》訪問時表示其實已經係幾個月前嘅事，並謂：「行過望下啫，無咩特別意思。」

女友被指幸福肥，馬明代為澄清，重複又重複表示「已經瘦返。」聽到都覺得甜。（roxannetong＠IG圖片)

至於是否有意同居，馬明則未有回應，但對於報道指女友幸福肥，馬明就似乎唔多同意：「佢有keep返，輯相幾個月前影，而家瘦返好多，可能你哋最近無影到佢，其實佢瘦返好多，因為接下來佢都有好多job要做 ,佢都有keep返，佢係比較易肥但亦比較易瘦。」呢個回應字字也是愛。

靚湯日前在IG上載不時低炒高炒照片，一如馬明所講：瘦晒！點擊下圖睇睇

+ 6 + 6 + 6