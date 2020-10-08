阮政峰認有圈外新歡　不願透露女方身份：分手約9個月先同佢一齊

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》彈起的阮政峰劇中對愛情相當專一，但戲外的他感情方面卻相當精彩，去年跟林凱恩分手後，自爆有一名咖啡師女友，不過在今年2月初透露已經分手。最近他被雜誌拍到與新歡十指緊扣街上拍拖，情到濃時更會攬實對方，相當Sweet。

阿峰形容與現在的女朋友關係是小盆栽，希望能在將來開花結果。（陳順禎攝）

2今天（8日）阿峰出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動少不免成為焦點，他接受訪問時候說：「我唔知道畀人影咗，我呢個女朋友都好保護我，其實我分手大概9個月先同佢認識去了解先一齊。咁佢亦都好好，會話我哋依家唔好公開，唔想好似我好快同第二個一齊，唔想大家有呢個諗法，佢講咁不如話大家都低調啦。不過呢樣都唔係一件唔好嘅事，係開心，我都想同大家分享。」

阿峰被形容感情一段接一段，他解釋感情世界好多事很難解釋。（陳順禎攝）

現時二人開始拍拖大約一個多月，阿峰透露是透過影相去認識她，問到對方的身份，阿峰為了保護對方不想透露，「希望大家好好咁祝福我哋，保護我哋，喺街上撞到我，我都會同大家合照。」而阿峰笑言現時這個女朋友並不是一見鍾情，是經過了解才決定追求對方，「我唔會再畀第一眼呃到㗎啦。」聽到這裡難道阿峰暗示以往的對象第一感覺都是騙人？他笑言：「好多段都係，我覺得正常，我哋一定係從外觀入手，咁之後去細傾再一齊。」

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