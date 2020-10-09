踩過界︱盤點陳庭欣4段最深刻演出　「全裸」浸溫泉嚇窒楊千嬅

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。劇集今晚（8/10）播放到第十集，正式進下一章節──「跨性別人士非禮案」。

單元「跨性別人士非禮案」的主人翁就是2010年的香港小姐冠軍陳庭欣。（IG@toby_yanyan）

「跨性別人士非禮案」的單元女主角是陳庭欣（Toby），而她所飾演的是一名幼稚園老師，也是一名跨性別人士。不過，由於他還未進行變性手術，就進有女廁被其他用家當場揭露男兒身的身份，隨後被控非禮罪。這一段戲成功掀起網民熱烈討論，雖然戲中的「全裸」部份是靠後期特效製作，但身為「美貌與智慧並重」的香港小姐冠軍，要飾演一名全祼上陣的跨性別人士，的確很大反差，觀眾無不佩服Toby無懼形象崩壞的演出。

重溫陳庭欣在女廁被揭發男兒身的一幕：

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陳庭欣自當選港姐後不乏演出機會，但卻一直未有機會擔演劇集女主角，多次以女配角甚或客串的身份參演不同劇集。然而，尤其在近4至5年，陳庭欣每次在劇集的演出都總能令觀眾留下深刻，除了《踩過界》的跨性別人士角色之外，例如在《致命復活》中被一秒姦殺、《兄弟》中的豬頭破傷Look、還有《多功能老婆》的「全祼」浸溫泉等，陳庭欣的搶鏡情度絕不比身旁的主角遜色，當中《多功能老婆》的一幕，更令劇中的楊千嬅「無地自容」。

重溫其餘三段陳庭欣的經典演出：

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