港姐謝嘉怡、陳楨怡公開瘦身餐單　冠軍Lisa照食澱粉三周減11磅

出爐港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）、亞軍陳楨怡（Celina）以及季軍郭柏妍（Rosita）在決賽當晚施展渾身解數，成功贏得港姐后冠及名銜。為了以最佳體態示人，Lisa同陳楨怡都分別有屬於自己的減肥餐單，更大分在社交平台同網民開心Share。她們的餐單都有一個共通點，就是減肥都可以照食澱粉質！

為了以最佳體態示人，Lisa同陳楨怡都分別有屬於自己的參選減肥餐單。（IG/ @lisamarie_tse）

陳楨怡為求完美減8磅 戒白米飯和甜食

陳楨怡日前在小紅書上載了家中近照一張，穿上Sport Bra的她大曬纖腰並分享了參選時的飲食習慣。由初選到決賽為期2個月的時間，Celina由52公斤（114磅）減到48.5公斤（107磅），即減去大約8磅。她的減肥餐單重點是用藜麥取代白米飯、不吃甜食以及配以適量運動：「每天堅持做45分鐘的帶氧運動、用藜麥代替白米飯，不吃甜食。早餐吃三顆蛋白、菜心、紫番薯、雞胸肉還有一杯豆漿，午餐吃藜麥、三文魚、波菜，晚餐吃最少，也是藜麥、雞胸肉。」

由初選到決賽為期2個月的時間，Celina由52公斤（114磅）減到48.5公斤（107磅），即減去大約8磅。（資料圖片）

不過Celina屬於瘦底，再加上擁有171CM的高佻身形，瘦身前後的分別不算太大，她指每人體質不同，這個餐單亦未必適合每一個人：「以上只是我個人的方法，每個人的體質都不一樣，不一定適合每一個人。」

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謝嘉怡3星期減11磅 照食澱粉質防止偏頭痛

冠軍謝嘉怡（Lisa）的身形較為嬌小，身高160CM的她初選時體重達54kg，看起來略為肥胖及「大隻」，因而被無綫（TVB）勒令減肥。Lisa成功在3星期內減去約5kg（約11磅），決賽當晚以49kg的最佳狀態示人，最後以大熱姿態奪冠更同時奪下「最上鏡小姐」成雙料港姐冠軍。

Lisa曾在IG公開參賽時的減肥餐單，她指出最有效的減肥方法是控制卡路里的吸收。（IG/ @lisamarie_tse）

Lisa亦曾在IG公開參賽時的減肥餐單，她指出最有效的減肥方法是控制卡路里的吸收。她在瘦身期間會繼續攝取澱粉質防止偏頭痛，她寫着：「當我選港姐嘅時候，我盡量睇住自己食嘅卡路里，不超出我可以消耗的，減肥最有效就係要燒卡路里，好多好快嘅減肥方法其實過一陣就冇效。嗰陣時就有可能嬲嬲哋食返零食，減肥方法每個人都唔一樣，所以要睇下你做幾多運動同平時食啲咩。所以參加香港小姐嗰陣我會一路食澱粉質，唔係嘅話我就會好容易有偏頭痛。」

Lisa公開自己的減肥餐單，她會照吃飯不過就會控制份量：「早餐—蛋同沙律或三文治、午餐—生果、晚餐—三文治或飯同肉，但係唔會食好多，有陣時中間我會食梳打餅或Granola Bar（燕麥棒）。」成功減肥的Lisa輪廓更為突出兼更上鏡，身形亦變得更有線條，減肥3星期成功奪下港姐冠軍，辛苦都是值得的！

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