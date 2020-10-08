趙薇21歲繼子女友丁丁曝光　靚樣驚為天人兼生活富貴

趙薇與老公黃有龍婚後育有一女兒「小四月」，而黃有龍與前妻亦有一名兒子，現年20歲的黃小寶，有指黃小寶的名字其實是黃益。趙薇雖然有自己的親生女兒，但對繼子小寶亦一直視如己出，同樣相當疼錫，而「小四月」與哥哥也相處得好融洽。

趙薇好錫繼子。(趙薇微博)

小寶雖然不是圈中人，但由於繼母是趙薇，所以他也備受關注，他的戀情更登上了熱搜榜。原來小寶已經有一位女朋友，他的女朋友日前就於微博高調公開兩人戀情，還冧爆表示：「小王子的玫瑰花」，又post了她和小寶的合照，看來十分之sweet。

據悉，黃小寶的女友名叫丁丁，有指丁丁比小寶年長一歲多些，是姊弟戀。兩人剛拍拖不久，正處於熱戀期愛得甜蜜，丁丁還特地將微博上的名字改成了丁寶，也就是結合了她和男友的名字，又post了多張拍拖照高調放閃大騷恩愛。

黃小寶與女友丁丁。(丁丁微博)

相中的她與男友正身處一間高級西餐廳享受燭光晚餐和嘆紅酒，她手上還戴着一隻巨型藍寶石鑽戒，非常之搶鏡。而她微博入面的標示地點是英國，相信她和小寶都身在當地，從她所post的相中可見她的生活相當富貴。而丁丁也絕對是靚女一名，她有些靚相更把她拍得充滿仙氣，甚至有一種驚為天人的感覺。

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