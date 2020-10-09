內地女星孫怡公共澡堂裸體被認出　竟被狂迷要求赤裸合照

明星撞臉一直是相當尷尬的情況，而未紅的一方更往往被冠以翻版之名，好像內地女星孫怡，她一直被指跟另一位女星李沁似樣，近日她Po出自己在公共澡堂的奇遇，想不到登上熱搜外，還被網民調侃，指她氣質美態跟李沁並非在同一層次，確是十分無辜。

李沁被讚是零死角美女，在內地人氣高企。（李沁微博）

孫怡樣子清純，擁有甜美腰果眼，出道後已被指跟李沁外貌相似，又比李沁年輕3年，被稱為「零濾鏡女神」，她在2017年與內地富二代男星董子健結婚，同年誕下女兒大福，保養得宜的她，完全看不出曾經生育，又經常Po出近照，展示她的玲瓏體態，而她還有一個習慣，就是去公共澡堂，想不到卻發生了一件尷尬事。

孫怡現年27歲，出道後被指跟李沁撞樣。（孫怡微博）

下圖有孫怡撞樣李沁照：

+ 19 + 19 + 19

近日孫怡在微博發文，指自己到公共澡堂，在她全身赤裸「光不出溜」的時候，竟被粉絲認出了她，之後對方還要求合照，雖然彼此也是女人，但也會很不好意思。想不到孫怡分享日常趣事，卻馬上被網民調侃，叫她自認李沁就可以擊退粉絲，擺明笑她撞樣李沁，而李沁粉絲則指二人雖然有點似，但李沁氣質卻遠遠超前，又充滿古典味，二人根本不在同一層次，看來孫怡暫時也不能去澡堂，避免成為話題。

孫怡跟李沁確是傻傻分不清。（孫怡微博）

同場加映鄧月平小背心美圖：