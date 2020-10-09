【熟女強人】孫佳君財力雄厚　進駐深灣千呎豪宅裝潢曝光

孫佳君4月時發文表示自己搬新屋。(微博圖片)

已為兩子之母嘅孫佳君，2013年與富商男友劉貴喬分手後，戀上米芝蓮大廚Olivier，分手後孫佳君重新「上市」。早年以拍電影為主嘅佢，年初接拍了ViuTV劇集《熟女強人》，片酬雖然唔算多，但孫佳君現時所住嘅深灣千呎豪宅，租金每月差不多8萬元，足見孫佳君財力雄厚。

孫佳君喺《熟女強人》中既係律師，又係換妻俱樂部嘅CEO。（影片截圖）

今年4月，她曾在拍片表示「這裡就是我的新家了」，影片中，客廳幾乎被衣服等雜物所覆蓋，而孫佳君亦呼籲大家唔好再送禮物。或者係因為豪宅與深灣遊艇會非常靠近，所以孫佳君近月頻頻出海玩wake board，並笑言自己係乘風破浪的姐姐。

深灣9號嘅單位面積由595呎至3,524呎不等。(Google map截圖)

其實早在2017年時，孫佳君曾斥資9,580萬港元購買位於中半山雅賓利道的The Albany中層近2千呎單位，當時有傳媒報道，孫佳君買樓並未有做任何按揭，係一炮過買入，而她則以「I love Hong Kong」作為買樓回應，十分霸氣。近億嘅半山豪宅都可以輕鬆買入，深灣千呎豪宅無論係月租8萬，抑或4千萬樓價，似乎對孫佳君都不成問題。

孫佳君《熟女強人》嘅上一個工作，已經係2018年嘅《無雙》。(網上圖片)

出身於新加坡嘅孫佳君，20歲時贏得新加坡小姐冠軍，隨後來港發展，首次拍戲就與周星馳在《百變星君》合作。多年來，最為人熟識嘅係與已故商人羅兆輝嘅戀情。孫佳君於03年起淡出娛樂圈，05年自爆嫁給富商劉貴喬及生子，至09年，孫佳君因遭對方毒打家暴而分手，又有報道稱二人原來未有名份，及至2013年，孫佳君全面復出拍戲，但作品唔算多。

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