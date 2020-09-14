盤點藝人發跡屋　Ｇ.E.M搬2000呎複式豪宅即爆紅?

周潤發持有嘅其中一幅地皮,係95年以3,800萬元買入,如今市值逾3億。（視覺中國）

民間特首周潤發向來將財政大權交俾老婆陳薈蓮處理，發嫂投資有道，有指二人在港至少持有七個物業以及兩幅地皮。當中包括於90年以1,470萬元買入嘅九龍塘獨立屋，實用面積約3,067方呎，屋住至今逾20年。

發哥位於九龍塘嘅獨立屋，鄰迎李小龍故居「棲鶴小築」，之前曾有消息指將改建為李小龍博物館，未知是否指被騷擾，發哥曾考慮搬離九龍塘。（資料圖片）

雖然早年曾有消息指發哥有意斥資2.77億買入貝沙灣9千呎獨立屋，但結果都無扑鎚，反而改為買入山頂加列山道陽光花園洋房，但該單位最後都係用作投資而未有自住。搬到九龍塘獨立屋後，早已係金像影帝嘅發哥轉往荷里活發展，並用幾年時間學好英文，第一部作品為《替身殺手》（The Replacement Killers）以及之後嘅《安娜與國王》《臥虎藏龍》、以及《滿城盡帶黃金甲》。

劉德華少年時居於藍田邨第15座14樓，他早年曾衣錦還鄉擔任藍田邨重建計劃揭幕嘉賓，並親自為屋邨題字。（視覺中國）

劉德華於88年以以200萬購入一個加多利山單位與父母同住。直至95年，再購入鄰近另一單位，有傳該單位係劉媽媽聽到高人指點，那是一間風水屋。事實上，劉德華自進駐加多利山後，無論唱歌抑或電影都有更高的成就：98年由佢投資嘅《香港製造》，以50萬成本獲金像獎最佳電影 ；00年以《暗戰》首次成金像影帝、01年以《阿虎》成金紫荊獎最佳男主角。

劉德華對加多利山尤其鍾情，物業更是遍布整個山頭，而除了劉德華之外,陳慧琳多年嚟亦居於加多利山。(資料圖片)

2011年，劉德華於官網報喜說造人成功後，有傳他與老婆朱麗倩曾一度搬到荔枝角曼克頓山頂層複式單位安胎，直至囡囡劉向蕙出世後，再次搬返加多利山租全嘅三層獨立洋房。

郭富城01年搬入嘉園後，電影事業即時大有起色。（《三岔口》劇照）

郭富城於95年以832萬買入跑馬地千葉居後，於97年推出嘅《愛的呼喚》將其事業推上高峰；其後他曾買入壽臣山榛園洋房，並斥300萬元裝修，惜搬到新屋後，郭富城便墮入「桃色陷阱」。

除郭富城外,周秀娜、余德丞亦居於嘉園。( google map截圖)

01年，郭富城以2,698萬買入大坑道嘉園頂層連天台，面積三千六百八十平方尺，天台既私家泳池又有網球場，完全係一個「城堡」。搬入嘉園後，郭富城於05年以《三岔口》首獲金馬影帝，06年再以《父子》獲封金馬影帝。

鄧紫棋多年來都係居於荃灣區。

對荃灣區情有獨鍾嘅G.E.M(鄧紫棋)，入行初期家住麗城花園，並於2013年一個月內連接韻濤居兩個單位，自製成2千呎嘅複式豪宅。遷入韻濤居後一年，G.E.M以專輯《Xposed》入圍第24屆台灣金曲獎最佳女歌手，成為入圍金曲歌后最年輕女歌手；2014年，因內地歌唱節目《我是歌手》而大受歡迎。

+ 19 + 19 + 19

鄭秀文99年於2,280萬買入大坑名廈大寶閣送贈父母，單位擁維港全海景，現時市值達9000萬元。(IG圖片)

鄭秀文鍾情投資磚頭，手持6個完全供滿嘅豪宅，市值達3.2億元。不過，要講發跡屋應該係96年以1,420萬買入嘅淺水灣海峰園中層單位，實用面積1,973方呎。屋苑由兩幢樓高12層的大廈組成，每層2伙，加上四周環境清幽，就連梁朝偉都曾經係住戶之一。

鄭秀文手持嘅物業市值達3.2億元。(資料圖片)

搬入海峰園同年，無論係歌唱事件上嘅《捨不得你》，抑或電影事業上嘅《百份百感覺》都大受歡迎。而同年鄭秀文首次於紅館開騷，8場全爆滿之餘，喺年尾嘅頒獎禮上，鄭秀文亦首獲「最受歡迎女歌星」 ,呢間發跡屋都算買得超值。

+ 3 + 3 + 3

黎耀祥住入碧堤半島後,三奪視帝。(IG圖片)

黎耀祥與太太於07年以557萬元聯名購入位於深井碧堤半島高層單位，面積940呎，入住翌年，黎耀祥便奪得台慶最佳男配角獎，其後更在2009、2010及2012年三度成為視帝。不過，去年黎耀祥以1,350萬元將單位沽出，帳面勁賺793萬元，當時黎耀祥曾表示「個市好不如奪現」並謂雖然賺一筆，但由於未有遇上心水樓盤，所以只係同老婆租樓住。