周星馳吳孟達TVB台慶呻傾續約難：做唔夠Show仲要加人工喪盡天良

周星馳同吳孟達這對黃金組合曾合作拍攝無數經典喜劇，兩人默契十足，為觀眾送上笑料。雖然兩人已經多年沒有合作，但近日他們在TVB 23周年台慶時表演的一段影片在網上翻Hit，兩人除了送上對公司的祝福之外，竟然還公開抱怨待遇差，傾續約時困難重重！

周星馳同吳孟達在TVB 23周年台慶時表演的一段影片在網上翻Hit。（影片截圖）

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首先達哥扮演星爺講道：「經理你知啦，我份約就滿喇，而家樣樣嘢都貴咗，我又要供車，又要養我阿媽，又要供樓，又要養兩個妹，所以希望續約嗰時經理酌量加我……」，而扮演藝員經理的星爺就答道：「你呢兩年做唔夠Show喎，其實公司對於一啲做唔夠Show嘅同事不嬲都抱住一個非常容忍同好理解嘅態度。但前兩日阿邊個嚟傾就有一樣唔好，佢做唔夠Show仲要求加人工，你已經做唔夠Show即係你唔使做就有錢攞，維起條數你每個Show多過阿姐，咁阿姐係全台最大㗎嘛，你係咪想大過阿姐呀？你仲話要加人工，咁嘅諗法直情係喪盡天良啦！」

星爺笑言公司冇情講，對要求多多嘅藝員毫不留情，炒佢魷魚！（影片截圖）

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星爺大呻因為自己做唔夠Show，所以好難傾續約的條件，而達哥就指自己就算做到爆Show都一樣無法提出加人工，最後兩人唯有「認低威」表示要檢討自己，更應該報答公司，星爺揚言：「我決定由今日開始要求公司黐我頭套、拍我古裝、吊我威吔，將我做到人唔似人狗唔似狗，叫埋我阿媽一齊嚟洗廁所抹地嚟報答公司多年嚟對我嘅栽培，唔收錢！」一番說話惹來台下笑聲不斷！

報答公司！（影片截圖）

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