內地網紅靠性感上位狂吸20萬粉絲　真身曝光大媽Look令網民崩潰

內地不少網紅憑着出眾樣貌同身材而一夜爆紅，更成為眾多宅男心目中的女神。而一位名叫「請給我一個冰淇淋93」的網紅就因為經常大曬性感照，在內地知名論壇「虎撲」吸引了大批男粉絲支持，但近日有網民在街頭偶遇她，發現原來她的真身是一位大媽，即時令大批網民崩潰！

內地網紅「請給我一個冰淇淋93」經常大曬性感照。（微博@請給我一個冰淇淋93）

「請給我一個冰淇淋93」早在第一次出Post時就坦言自己「偶爾有點小肚子，腿也有點粗」，率直的個性獲網民大讚，她更因為擁有清純樣貌、傲人身材而備受關注，除了不時開直播與網民互動之外，她還經常Post性感照，大派福利，在微博坐擁超過20萬粉絲！

有網民Post出「請給我一個冰淇淋93」的真實照片，真身曝光令人大跌眼鏡！（微博@八組兔區娛樂圈）

不過早前有網民Post出「請給我一個冰淇淋93」的真實照片，相中的她素顏出鏡，穿上鬆身波衫，肚腩明顯，身形圓潤，真面目與過往精緻的樣貌相差甚遠，網民紛紛表示難以接受：「這真的是同一個人嗎」、「根本是大媽啊」、「太嚇人了」、「真的是照騙」。而她本人事後亦有發文承認相中的就是自己：「我的身材仁者見仁，智者見智。我從來覺得自己瘦，我就是豐滿型，確實算是有點胖。你喜歡就喜歡，不喜歡也用不着一個勁兒的諷刺我。」大方面對負評。

事後「請給我一個冰淇淋93」大方承認相中的就是自己。（網上截圖）

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