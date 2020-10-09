岑杏賢32歲生日驚爆婚訊　大方承認：已經求咗婚一段時間

10月9日係岑杏賢32歲生日，仲宣佈即將嫁作人妻。（IG：@jenniferjshum）

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恭喜恭喜﹗10月9日32歲生日嘅岑杏賢（Jennifer），呢日好姐妹湯洛雯、朱千雪等好姊妹貼出合照，佢哋同Jennifer舉行小型派對，原來唔止係慶祝生日，更係婚前派對﹗岑杏賢接受《香港01》訪問時，親口承認婚訊：「Yes﹗已經求左婚一段時間。」

湯洛雯、朱千雪、蔣家旻、張嘉兒10月8日為準新娘岑杏賢舉行驚喜派對( IG：@roxannetong)

湯洛雯、朱千雪、蔣家旻、張嘉兒10月8日為準新娘Jennifer舉行驚喜派對，最搶眼嘅當然係岑杏賢左手無名指上嘅鑽戒﹗岑杏賢接受《香港01》訪問，被問及係咪就嚟結婚，佢回應話：「Yes! 昨晚嘅生日好感動好難忘好驚喜好開心，冇諗過大家都忙着工作，花盡心思為我送上最大嘅祝福。感激有一班好錫我嘅姊妹。」

岑杏賢手上無名指鑽戒非常耀眼。( IG：@roxannetong)

有指岑杏賢男友叫Kelvin從事金融業，比Jennifer大兩歲，，兩人拍拖近一年。問到另一半身份同幾時舉行婚禮，岑杏賢就話：「我哋已經求咗婚一段時間，但一直冇同大家公開，係因為未婚夫係圈外人，想尊重佢低調處理，希望大家吾好介意同明白。其他細節唔透露太多。但係而家心情係好開心，好感動收到好多人滿滿嘅祝福。」