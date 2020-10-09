九尾狐傳︱李棟旭、趙寶兒玩前世虐戀　長髮山神造型大獲好評

由李棟旭、趙寶兒和金汎主演的《九尾狐傳》日前首播，已連續兩集憑高收視，贏盡同時段播出的《私生活》和《Do Do Sol Sol La La Sol》。日前官方公開一段講述李棟旭和趙寶兒之間，前世今生的虐戀故事，其中李棟旭的長髮山神造型成為焦點。

故事講到趙寶兒飾演的人類「阿恩」，自小就喜歡纏着由李棟旭飾演的白頭山山神「李硯」，直至她長大成人後，二人相戀並成為當時白頭山的大緋聞。兩人都沒有在意他人眼光，過着幸福甜蜜的時間。可是人與山神的愛情最終以悲劇收場，為了阻止死去的趙寶兒渡過三途川，李棟旭竟動力公權令河流結冰。為了讓心愛的女人轉世成功，李棟旭更自願降職，並在現代遇見與「阿恩」長得一模一樣的「南智雅」，因此觀眾都非常好奇趙寶兒的身世。

李棟旭的山神「李硯」造型留有一頭長髮，帥氣指數爆錶！（tvN截圖）

可惜這段人與山神的愛情最終以悲劇收場。（tvN截圖）

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李棟旭的癡情不但打動女粉絲，劇迷也發現繼《鬼怪》與劉寅娜有一段前世今生的關係後，李棟旭這次再一次與女主角大玩前世虐戀！而他的白頭山山神造型更成為焦點，劇迷大讚長髮Look新鮮，粉紅色的韓服亦與他的白皮膚非常襯，表示佩服李棟旭消化力極高的顏值。暫時劇集只播出了兩集，劇迷想知道這段前世前世虐戀會否有好結局，緊記要留意之後的播出。

李棟旭和趙寶兒於今世再見面，但似乎已認不出對方。（劇照）

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