三套新劇同晚開播　李棟旭《九尾狐傳》搶先贏徐玄《私生活》

除了朴寶劍和樸素談等主演的《青春紀錄》熱播中外，昨晚（7日）亦有三部韓劇同時開播，包括李棟旭和趙寶兒等的《九尾狐傳》、徐玄和高庚杓等的《私生活》，以及高雅拉和李宰旭等的《Do Do Sol Sol La La Sol》。三套新劇主題不同，相信必定能滿足不同劇迷的喜好。

《九尾狐傳》首集收視成績優異，李棟旭被大讚是「選劇高手」。（tvN）

三部新劇同時開播，少不免被比較，暫時以由李棟旭、趙寶兒和金汎主演的《九尾狐傳》呼聲最高，錄得最高6.479%收視。昨天舉行的記者會上，李棟旭坦言因要飾演韓劇史上第一隻九尾狐而緊張，但聽到周邊很多人說角色適合他，所以獲得了很多力量和責任感。導演也講到對李棟旭非常有信心，未有其他人選前已立即邀請他擔任男主角。李棟旭和金汎在劇中飾演兄弟，對手戲特別多，除了愛情線外，當中的Bormance也非常有看點！

按圖睇《九尾狐傳》記者會現場：

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徐玄和高庚杓等主演的《私生活》話題性高，但首集收視只得2.55%。（Netflix）

而徐玄和高庚杓等主演的《私生活》反應亦不錯，形象向來是乖乖女的徐玄表示因角色而「崩壞不少」，就連講粗口、坐監都不怕。她也形容「詐騙犯」的角色相當有魅力，一直通過角色發掘自己內在的一面；而《Do Do Sol Sol La La Sol》則是高雅拉出道17年來首次接拍的浪漫喜劇，為了活演鋼琴家，她特別花了三至四個月學習高難度的歌曲，但最終仍要請老師代彈。李宰旭亦大爆高雅拉在現場完全沒有形象，不但不斷笑場NG更質疑畫面能否播出。

《Do Do Sol Sol La La Sol》首集收視為2.6%，兩位主角意外CP感高！（Netflix）

按圖睇《私生活》、《Do Do Sol Sol La La Sol》記者會現場：