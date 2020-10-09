陳凱琳歲半大仔Rafael返名牌Playgroup　感慨：覺得時間過得太快

陳凱琳鄭嘉穎家有兩個仔，一個係歲半嘅鄭承悅（Rafael）一個係兩個幾月嘅鄭承亮（Yannick）。（IG：@ghlchan）

2020年係相當難捱嘅一年，疫情影響下小朋友連走到戶外呼吸新鮮空氣嘅機會都少之又少。陳凱琳先後誕下兩個囝囝，大仔Rafael鄭承悅已經一歲半，開始為報PN班做準備。呢日Grace貼出Rafael返名牌Playgroup嘅相，既感慨又安慰。

話咁快陳凱琳大仔已經返Playgroup。（IG：@ghlchan）

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陳凱琳貼出Rafael上堂嘅相片，見到Rafael眼仔碌碌玩車仔，雖然戴住口罩但瞇瞇眼都睇得出佢笑得好開心。Grace用英文留言話：「最近見到好多人分享小朋友返學校嘅相，好肯定大家同我一樣，覺到又激動又擔心又開心，不過當見到自己仔女學習新事物嘅時候笑得好開心，見證到佢哋成長，又會不由自主地覺得自豪，但同時又覺得時間過得太快，好期待將來有咩事會發生喺囝囝身上。」

陳凱琳貼出呢一張囝囝專心玩車車嘅相片，透露讀緊名幼Tutor time Playgroup。（IG：@ghlchan）

睇返Rafael讀嘅呢間Playgroup來頭相當唔簡單，Tutor Time係名牌幼稚園多多國際幼稚園旗下Playgroup，收費由三千至八千五一個月不等，如果一星期上一堂的話每堂要價高達$740﹗陳凱琳囝囝讀緊北角寶馬山分校，同屋企距離好近，唔知嚟緊PN班仲會考慮邊啲名牌幼稚園呢？