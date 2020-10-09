袁嘉敏轉型做YouTuber 靠一部iPhone成功吸253萬點擊

袁嘉敏嘅YT頻道有6.2萬訂閱者，雖然唔算多，但一定多過楊千嬅。（candy_kamanyuen＠IG圖片)

自從疫情爆發後，唔少藝人都化身成YouTuber，當中以拍片教運動同烹飪最為常見。而入行多年，有過唔少大膽演出嘅袁嘉敏，日前出席活動時，亦透露已經大半年無工開，加上搵唔到助手北上，所以損失幾十萬酬勞。為咗生計，袁嘉敏最近主攻網上個人頻道，影片內容大多係過往工作經歷和旅行片段。

袁嘉敏嘅影片每條都係自己剪接，零特別效果再加上英文旁白，好有教育電視感覺。（影片截圖）

唔少YouTuber拍片都會出動相機、打燈神器，但袁嘉敏就一部iPhone走天涯，而影片嘅接剪中亦未見有太多花巧嘢（甚至連字幕都無），但其中一條以「獨遊蘇梅(第三集)」為名嘅21分鍾影片，竟然有253萬觀看次數！比起資深YouTuber倪晨曦宣布婚訊、陀B、教化妝等影片都高出好幾十倍。再睇睇袁嘉敏YT頻道，訂閱人數只得6.2萬，換言之每位訂閱者至少要loop 40次呢條片先會有咁嘅成績。

到底點解會有253萬觀看次數?點擊下圖睇睇

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呢條253萬觀看次數影片，大部份都係以袁嘉敏主視角拍攝，所以風景多於一切，不過亦有佢換上三點式後嘅自拍鏡頭，而全片最吸晴之處，應該就係袁嘉敏換上白色大露背針織裙，喺鏡頭前360度迴轉。比起佢介紹酒店嘅餐飲、住宿措施更為吸引。

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