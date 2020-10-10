林穎彤驚爆與同門師兄分手　伍富橋由「好朋友」變普通同事

林穎彤（Bella）與星夢同門師兄伍富橋（Alvin）一直被認為是圈中一對，但兩人卻從未承認戀情，僅稱對方是「好朋友」，而兩人早前亦推出合唱歌《迷魂陣》，在MV中大跳辣身舞，奉旨談情。今日（10/10），卻有消息傳出林穎彤和伍富橋日前已經分手，而兩人確實亦有互相Unfollow對方的Instagram賬號，疑似再見不是朋友。

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林穎彤和伍富橋現時都沒有追蹤對方的Instagram。（Instagram圖片）

林穎彤接受《香港01》訪問時便再三否認自己與伍富橋拍過拖：「我哋係普通同事。（咁點解要Unfollow佢？）我本身都Follow好少人，啱啱IG更新咗有啲亂，所以都有整理過名單，想睇啲自己想睇嘅嘢。之前確實有Follow佢，但係而家少咗合作，所以就冇再Follow。」提到兩人系出同門，常有機會在電視城中碰頭，問會否擔心面阻阻？她答謂：「都唔會嘅，星夢咁多人一齊出現，見到都唔會面阻阻。」

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林穎彤上周在Instagram出Post指自己會忘記過去積極向前，而單身女子戴祖儀亦有留言：「Join my Pool」，林穎彤也有回覆：「借個膊頭挨下先」。（Instagram/@bella_lam）

而伍富橋接受訪問時亦有解釋自己Unfollow的原因：「前排Unfollow咗一啲人，又重新Follow番一啲人，成件事都好隨意。（點解偏係其中有緋聞女友林穎彤？）咁TVB好多同事我都冇Follow嘅，冇咩特別意思，唔好有太多揣測。（唔怕日後面阻阻？）唔會啦，都冇事發生過！」